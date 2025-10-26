Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, росіяни постійно обстрілюють місто. Енергетики, ДСНС та інші служби намагаються якнайшвидше "поновлювати життя" в Херсоні.

Яка ситуація в Херсоні?

Як розповіла Вірлич, в місті є проблеми з постачанням газом. Окупанти раніше перебили газопровід. Тому в деяких районах газ є, в деяких – немає.

Тепломережі в Херсоні нібито готові. Питання в тому, чи зможуть отримати опалення мешканці певних мікрорайонів, де складно обслуговувати мережі. До прикладу, є мікрорайони, де люди вже 3 роки живуть без електрики.

В деяких районах міста, які постійно перебувають під обстрілами, світла може не бути кілька днів або навіть тиждень. Все через щільні обстріли. Як тільки є можливість, комунальні служби все лагодять,

– розповіла Вірлич.

Фактично Херсон буквально живе під обстрілами. Це дійсно складно. Але люди вже знають, як орієнтуватися в критичних ситуаціях.

Люди морально готові до важкої зими. Вони не хочуть їхати, бо це їхній дім,

– зауважила Вірлич.

Що відбувається в Херсоні: коротко