Про це в ефірі 24 Каналу розповів журналіст із Херсона, редактор сайту "Мост" Сергій Нікітенко. За його словами, ворог сильно обстрілює місто.

Яка ситуація у Херсоні зараз?

Сергій Нікітенко зазначив, що ситуація у Херсоні напружена після обстрілів. Фактично їх було три, перші два – пристрілні. Потім окупанти випустили по місту дві касети "Градів" по двох районах: по Забалці, по Шуменському.

Зараз у тому районі, де були прильоти, неспокійно. Щойно там зняли, як наші поліцейські збивали дрон. Він впав, вибухнув. Це відбувалося буквально за декілька хвилин до того, як я до вас включився. Ситуація неспокійна. В інших районах було чутно вибухи. Росіяни дуже сильно сьогодні обстрілюють місто,

– сказав він.

Комунальники працюють дуже оперативно, однак загарбники завдають подвійних ударів. Зокрема, ворог випускає FPV-дрони на українських рятувальників.

У Корабельному районі Херсона не працює електротранспорт, бо була пошкоджена лінія. У місцях, де більш-менш спокійно, продовжує курсувати транспорт, їздять автомобілі.

Що відомо про атаку на Херсон?