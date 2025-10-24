Про це повідомили у Херсонській ОВА. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Хронологія атаки Росія знову тероризує "Шахедами": де є загроза удару

Атака на Херсон "Шахедів" 24 жовтня: які наслідки?

Уночі росіяни дронами атакували Херсон, про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація ближче до 6 ранку.

Щодо наслідків відомо, що у Дніпровському районі "Шахед" поцілив у багатоповерхівку, зайнялась пожежа.

Постраждали 80-річна жінка та 52-річний чоловік. Обох госпіталізували, у них вибухові травми та термічні опіки.