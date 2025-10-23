Якщо у вашій області лунає повітряна тривога, негайно прямуйте в укриття! Де рухаються ворожі безпілотники, слідкує 24 Канал.
Де летять "Шахеди"?
У яких областях оголошено повітряну тривогу: дивіться на карті
БпЛА на північ від н.п. Охтирка на Сумщині, курсом на захід. БпЛА на півночі, на сході та півдні Харківщини, основний курс на захід. БпЛА на північ від н.п. Зіньків на Полтавщині, курсом на захід. БпЛА в центрі та на півночі Харківщини, основний курс на захід. БпЛА на заході Харківщини курсом на захід, на Полтавщину. Ворожі БпЛА навколо Харкова. БпЛА на Суми з півночі та на Павлоград на Дніпропетровщині зі сходу. Ударні БпЛА на Харків з півдня та півночі. Група БпЛА в центрі Харківщини, курсом на схід та захід. БпЛА на захід від Чернігова, курсом на північ та південь.
