Про це розповів експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Що відомо про запуск FPV-дрона з "Гербери"?

У мережі показали відео, як під час чергового обстрілу України росіяни вдаються до нових методів атак. Зокрема, з російського БпЛА типу "Гербера" зафіксований момент запуску FPV-дрона.

Росіяни з "Гербери" запустили FPV-дрон: дивіться відео

Фіксуємо такі випадки використання щодня,

– додав "Флеш".

Про можливість такого застосування БпЛА Бескрестнов попереджав раніше. Тоді він зазначав, що сам дрон після запуску не виявили. Тому невідомо, чи був він ударним, чи розвідувальним.

Поки що незрозуміло, чи стане така практика Росії масовою. Як наголосив "Флеш", про таку небезпечну модернізацію ворожих дронів варто оперативно інформувати населення.

