Про це розповів експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку, радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.
Що відомо про запуск FPV-дрона з "Гербери"?
У мережі показали відео, як під час чергового обстрілу України росіяни вдаються до нових методів атак. Зокрема, з російського БпЛА типу "Гербера" зафіксований момент запуску FPV-дрона.
Росіяни з "Гербери" запустили FPV-дрон: дивіться відео
Фіксуємо такі випадки використання щодня,
– додав "Флеш".
Про можливість такого застосування БпЛА Бескрестнов попереджав раніше. Тоді він зазначав, що сам дрон після запуску не виявили. Тому невідомо, чи був він ударним, чи розвідувальним.
Поки що незрозуміло, чи стане така практика Росії масовою. Як наголосив "Флеш", про таку небезпечну модернізацію ворожих дронів варто оперативно інформувати населення.
Останні розробки й проблеми озброєння Росії
Раніше повідомлялось, що Росія випробувала морський безекіпажний катер "Скорлупа", який може нести FPV-дрони. Як розповів військовий оглядач Іван Тимочко в етері 24 Каналу, такі катери можуть становити загрозу для українських портів, кораблів та мостів.
Україна віднайшла спосіб протидії російським дронам зі Starlink. Спочатку вдалося зменшити їхню швидкість. Далі ввели обов'язкову реєстрацію Starlink, щоб ускладнити атаки.
За даними Повітряних сил ЗСУ, під час масованих обстрілів Росія може запускати понад 500 БпЛА. До того ж вони летять разом із різними типами ракет, щоб перевантажити ППО.