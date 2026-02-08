Про це в етері 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, додавши, що це була показова історія для Західної Європи.

На які цілі ворог може спрямувати "Скорлупу"?

Аналізуючи загрозу дрононосців на оптоволокні "Скорлупа", військовий оглядач зазначив, що в Україні не настільки розвинуто військове судноплавство, що від цих морських апаратів дійсно є велика небезпека для нашого флоту.

Однак, зі слів Тимочка, ці БЕКи, які несуть на собі ударні безпілотники можуть бути загрозою для українських портів та кораблів, які туди заходять. Наприклад, які долучені до "Зернового коридору". Російська розробка, на його думку, може загрожувати також і українським мостам.

"Але я думаю, що росіяни більше хочуть показати свою паритетність. Невідомі дрони декілька разів уражали по російських танкерах в абсолютно непрогнозованих місцях. Наприклад, в Середземному морі. Тому вони теж хочуть продемонструвати, що на щось спроможні", – вважає Тимочко.

Як наголосив військовий оглядач, чому Україна займалась такими розробками – цілком зрозуміло, бо треба було шукати засоби ураження для того, аби атакувати російський флот, підводні човни, збивати ворожі гелікоптери, які здійснювали патрулювання Чорного моря. Росія ж працювала над таким зразком БЕК задля того, аби створити зброю для терору.

"Якщо вони наближатимуться до портових міст і запускатимуть дрони для невибіркових ударів, то це серйозна загроза. Кожна зброя виготовляється з певною метою, у відповідь на якісь виклики. Зараз море в російсько-українській війні не має такого важливого значення, як бойові дії на суходолі. Тому, може вони будуть пробувати ганятися своїми БЕКами за нашими", – припустив Тимочко.

Що ще відомо про російську "Скорлупу"?