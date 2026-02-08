Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, добавив, что это была показательная история для Западной Европы.

На какие цели враг может направить "Скорлупу"?

Анализируя угрозу дрононосцев на оптоволокне "Скорлупа", военный обозреватель отметил, что в Украине не настолько развито военное судоходство, что от этих морских аппаратов действительно есть большая опасность для нашего флота.

Однако, со слов Тимочко, эти БЭКи, которые несут на себе ударные беспилотники могут быть угрозой для украинских портов и кораблей, которые туда заходят. Например, которые приобщены к "Зерновому коридору". Российская разработка, по его мнению, может угрожать также и украинским мостам.

"Но я думаю, что россияне больше хотят показать свою паритетность. Неизвестные дроны несколько раз поражали по российским танкерам в совершенно непрогнозируемых местах. Например, в Средиземном море. Поэтому они тоже хотят продемонстрировать, что на что-то способны", – считает Тимочко.

Как отметил военный обозреватель, почему Украина занималась такими разработками – вполне понятно, потому что надо было искать средства поражения для того, чтобы атаковать российский флот, подводные лодки, сбивать вражеские вертолеты, которые осуществляли патрулирование Черного моря. Россия же работала над таким образцом БЭК для того, чтобы создать оружие для террора.

"Если они будут приближаться к портовым городам и запускать дроны для неизбирательных ударов, то это серьезная угроза. Каждое оружие изготавливается с определенной целью, в ответ на какие-то вызовы. Сейчас море в российско-украинской войне не имеет такого важного значения, как боевые действия на суше. Поэтому, может они будут пробовать гоняться своими БЭКами за нашими", – предположил Тимочко.

Что еще известно о российской "Скорлупе"?