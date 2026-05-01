Россия усилила наступательные операции вдоль линии фронта. В то же время украинская разведка заявляет, что потери России превышают ее мобилизационные возможности. Оккупанты стремятся истощить украинских защитников и продемонстрировать, будто победа России является абсолютно неизбежной. Однако враг не продемонстрировал стратегических успехов и даже потерял территории.

Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан в интервью 24 каналу заметил, что это демонстрирует изменение ситуации в войне и переход стратегической инициативы к Украине. Больше о ситуации на фронте, что происходит в России и как Европа готовится к войне – читайте далее в материале.

Что происходит на фронте?

Россия усилила наступательные операции вдоль линии фронта. В то же время украинская разведка заявляет, что потери России превышают ее мобилизационные возможности. Так что же стоит за этим наступлением? Готова ли Москва терять огромное количество солдат, чтобы продолжать давление на Украину?

Россия стремится сделать то же, что и каждую весну в последние годы, – истощить ВСУ, захватить территории и продемонстрировать США и другим странам мира, что полная победа России в этой войне против Украины является абсолютно неизбежной.

Но мы знаем, что это не так. И в этом году украинские силы, благодаря своей оборонной подготовке и росту возможностей в использовании дронов, действительно значительно усложнили ведение боевых действий России. И пока их весеннее наступление не принесло им особых успехов.

Вы писали в одной из статей, что Россия не достигла стратегических успехов в 2026 году и даже потеряла часть территорий. Означает ли это, что стратегически Украина сейчас побеждает, даже если на фронте нет прорывов?

Я бы назвал это первыми признаками того, что для Украины ситуация начинает меняться. Думаю, мы начинаем видеть переход стратегической инициативы к Украине не только на фронте, но и в дальнобойных ударах, в укреплении экономики благодаря согласованию кредита на 90 миллиардов евро от ЕС, тогда как российская экономика ухудшается.

В дипломатическом плане президент Владимир Зеленский своими визитами в Европу и на Ближний Восток существенно усилил поддержку Украины, особенно учитывая очень важную помощь в противодействии дронам, которую Украина недавно предоставила многим странам Ближнего Востока.

Полное интервью генерала Райана: смотрите видео

Считаете ли вы, что кредит от ЕС радикально изменит ситуацию для Украины к лучшему?

Это очень важно, ведь даже когда вы ведете войну, вам все равно нужно управлять страной. Вы должны иметь возможность платить зарплаты учителям, машинистам, пожарным и полицейским, тем, кто обеспечивает жизненно важные услуги для общества, пока другие его защищают.

Поэтому я считаю, что этот кредит в 90 миллиардов чрезвычайно важен. Он должен поддержать государственный бюджет Украины на 2 – 3 года и, надеюсь, за это время мы увидим завершение войны на условиях, выгодных для Украины.

Кстати, 90 миллиардов кредита от ЕС рассчитаны на два года. Украина будет получать по 45 миллиардов ежегодно. Средства планируют потратить на социальную поддержку, макроэкономическую стабильность, оборону и развитие оборонного производства.

Сейчас в нашем обществе идет очень активная дискуссия по экспорту оборудования и вооружения. И многие критики утверждают, что мы потеряли это окно возможностей. Считаете ли вы, что Украина все еще имеет шанс стать одним из главных военных поставщиков в Европе?

Я думаю, что у Украины, безусловно, есть такой шанс. Есть много стран в Европе и Северной Америке, которые догоняют технологии, разработанные Украиной. Но смогут ли они производить их так же дешево и качественно, как Украина? Это уже другой вопрос.

Чего нет ни в одной из этих стран, в отличие от Украины, так это опыта, методик, тактики и реальных знаний о том, как лучше всего применять эти дроны и как лучше интегрировать их в военные подразделения. Именно это и есть настоящая суперсила Украины в сфере дронов. Никто другой не обладает такими знаниями.

Какова ситуация с переговорами о завершении войны?

Если говорить о дипломатии, то мирные переговоры приостановлены или зашли в тупик. Какие реальные варианты есть у Украины сейчас? Как вы считаете, действительно ли Дональд Трамп потерял интерес к войне России против Украины?

Выглядит, что да. Думаю, война в Иране развивается очень плохо для администрации Трампа, поэтому он и его команда по национальной безопасности в основном сосредоточены именно на ней. Но в какой-то момент они вернутся к войне России против Украины. И я надеюсь, что на переговорах будут представители с более равнозначной позицией, а не склонные к поддержке России.

Склонные к поддержке России?

Да. Я считаю, что переговорщики, которых отправляли США, не продемонстрировали благосклонности и справедливого подхода к обеим странам. Я считаю, что они были слишком очарованы российской стороной.

Откровенно говоря, неспособность администрации Трампа критиковать режим Путина при одновременной критике демократической Украины и президента Зеленского не вселяет мне уверенности в том, что они решительно поддержат результат, который был бы справедливым и равноправным для Украины. Но если Украина в этом году действительно сможет продемонстрировать, что Россия не способна выиграть войну, возможно, администрация Трампа изменит свой подход.

Президент Зеленский несколько дней назад заявил, что готов встретиться с российским диктатором где угодно, но не в Минске и точно не в Москве. Считаете ли вы, что такая встреча потенциально может состояться в ближайшее время?

Безусловно. Украинская сторона во главе с президентом Зеленским в течение последнего года была гораздо более открытой к мирным переговорам, чем россияне. Россияне придерживаются той же позиции, которой они придерживались еще до полномасштабного вторжения – полной капитуляции Украины и украинцев. Это неприемлемо для Украины.

Но даже после этого президент Зеленский проявил терпение и сыграл в очень хитрую стратегическую игру, оставаясь открытым к переговорам.

Россия усиливает репрессии внутри страны. Как далеко это может зайти? Готовит ли Кремль российское общество к более длительной и жестокой войне?

Это прежде всего касается властной вертикали Владимира Путина, хотя и напрямую связано с войной. Россия никогда не была свободной и открытой страной. Путин возвращает систему к истокам общественной иерархии, где те, кто наверху, имеют всю власть, а те, кто внизу, бесправны.

Какая технология станет переломной в войне?

Я слушала конференцию по вопросам безопасности, которая состоялась в Киеве несколько дней назад, и там прозвучала мысль о том, что Европа фактически не готова к большой войне, ни в плане боеготовности, ни в вопросе запасов ракет и другой подобной военной помощи. Вы с этим согласны?

Думаю, сейчас они готовы лучше, чем 5 лет назад, однако это был долгий путь к этой цели, и им предстоит еще очень много работы. Наращивание европейских оборонных производств, систем противовоздушной, противоракетной и противодроновой обороны все еще оставляет желать лучшего.

Но есть политическая готовность тратить больше средств на оборону, а также происходит массовое наращивание сил в Восточной Европе и Германии. Уже через несколько лет я ожидаю увидеть гораздо более мощный европейский военный потенциал.

Украина работает над собственной системой ПВО. Как вы считаете, когда она может быть готова? Возможно, речь идет только о прототипе, но все же. Считаете ли вы, что это может стать переломным моментом в войне России против Украины, или в войне вообще не существует такого понятия, как переломный момент?

Конечно, в войнах бывают переломные моменты. Мы уже видели это в истории, возможно, приближаемся к еще одному. Если бы Украина разработала систему для перехвата российских баллистических и крылатых ракет, это заполнило бы критический пробел при отсутствии комплексов Patriot.

Это было бы значительное достижение. Надеюсь, Украина сможет это сделать. Это действительно стало бы последним компонентом чрезвычайно эффективной системы противовоздушной обороны Украины в целом.

Что происходит в России?

The Washington Post сообщает о растущих усталости и отчаянии внутри России. Насколько это влияет на способность России вести войну? Или пока что это все еще не имеет значения?

Приятно слышать о растущих отчаянии и усталости в России. Это ожидаемо, ведь они проигрывают эту войну. Перспектив победы России в этой войне почти нет, и чем больше отчаяния и усталости, тем сильнее будет давление на Путина с целью прекращения войны.

Но пока нет никаких признаков этого. Мы видим усиление репрессий и давления на все слои общества, чтобы заставить молодых мужчин и женщин идти воевать против Украины.

Может ли Украина создать ядерное оружие?

Недавно мы отмечали годовщину катастрофы в Чернобыле. Для меня это поднимает сложный вопрос о ядерном оружии. Было бы для Украины полезно или хотя бы уместно снова его иметь? И насколько это могло бы сдерживать Россию?

Ядерное оружие показало, что является сдерживающим фактором, но не как защита от обычных военных операций. Думаю, уроком последних лет для таких стран, как Северная Корея, стало то, что наличие ядерного оружия делает прямое вмешательство со стороны государств вроде США значительно менее вероятным, чем если бы этого оружия у них не было.

Після розпаду Радянського Союзу Україна була третьою державою у світі за ядерним потенціалом. Однак вирішила відмовитися від нього в обмін на так звані гарантії безпеки.

Разработка ядерного оружия чрезвычайно дорогая. Нет сомнений, что Украина имеет научный потенциал для этого. Она, безусловно, имеет возможность проектировать и строить ракеты и другие системы. Это действительно сводится к финансовым и политическим затратам. Но стоит ли Украине разрабатывать ядерное оружие, или может лучше вместо этого поддерживать более мощные обычные Вооруженные Силы?

Довольны ли вы тем, какими темпами и в каких масштабах сейчас развивается украинский оборонный сектор и как он в целом движется вперед?

Я считаю это впечатляющим. В конце холодной войны Украина существенно сократила свою тогда еще достаточно мощную военно-конструкторскую и производственную промышленность. Но с 2022 года Украина восстановила свой потенциал уже в стиле XXI века.

Эта высокотехнологичная оборонная промышленность охватывает не только все виды дронов, но и искусственный интеллект, целый ряд высокотехнологичных производств, а также более традиционные направления, такие как ракеты, самоходные гаубицы и многое другое.

Наличие собственного устойчивого оборонного производства гарантирует, что Украина будет иметь необходимое обеспечение и станет меньше зависеть от иностранных партнеров. Это очень хорошо для народа Украины.

Готовится ли Европа к войне с Россией?

Бывший спецпредставитель Трампа Курт Волкер сказал, что Украина все меньше зависит от поддержки США. И я не знаю, хорошо ли это, но учитывая то, что Соединенные Штаты якобы прекращают поддержку Украины, я считаю, что это хорошо…

Думаю, мы все предпочли бы быть союзниками, работать с США и использовать их оружие. Но если это становится менее вероятным, Украина должна заботиться о себе сама. Развитие собственной промышленности и партнерства со многими европейскими странами – это хороший способ гарантировать себе доступ к оружию.

Недавно Великобритания вместе с союзниками обсуждала создание оборонного банка для финансирования закупок оружия и предоставления странам Европы дешевых кредитов на нужды обороны. Что это нам говорит? Готовится ли Европа к длительному противостоянию с Россией?

Думаю, да. За эти 4 года Европа наконец осознала российскую угрозу, которая проявилась не только на фронтах и в небе Украины, но и в небе Восточной Европы, а также в диверсионных операциях России, проведенных почти в каждом европейском государстве.

Поэтому для развития обороны нужны средства, и такие меры, как предоставление дешевых займов на закупку военной техники, является критически важной частью общего укрепления оборонного потенциала всей Европы.