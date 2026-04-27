На что потратят поступления по кредиту на 90 миллиардов в 2026 году?

О том, куда потратят деньги из европейского финансирования, пишет Укринформ.

Министерство финансов сообщило для издания, что первые поступления по кредиту ЕС в 90 миллиардов евро Украина сможет получить в мае-июне 2026 года. Известно, что это финансирование является общим от всех стран Евросоюза. Другими словами. ЕС выходит на финансовые рынки и занимает там деньги, как единая структура. Такая масштабная система общего долга действует впервые после окончания пандемии.

В частности известно, что в течение 2026 и 2027 годов Украина получит по 45 миллиардов евро.

Поступления в течение 2026 года направят:

16,7 миллиарда евро – на социальную бюджетную поддержку;

28,3 миллиарда евро – на оборону.

В то же время отмечается, что средства бюджетной поддержки (16,7 миллиарда евро) поделят для предоставления по следующей схеме:

8,35 миллиарда евро поступит через макрофинансовую помощь;

8,35 миллиарда евро – через Ukraine Facility.

Также в министерстве напомнили, что от общей суммы на 2 года 30 миллиардов планируют потратить на поддержку макроэкономической стабильности. Еще 60 миллиардов – на оборонные нужды.

После утверждения кредита Ukraine Support Loan Украина и Европейский Союз продолжают технические консультации с целью согласования окончательных параметров соглашения. В частности, продолжается обсуждение количества и объемов траншей,

– объяснили в Минфине.

Также там акцентировали, что Украина вернет деньги только после того, как получит репарации от России.

На что Украина планирует потратить кредит в 90 миллиардов?

Накануне президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что первый транш из кредита пойдет на развитие украинского оборонного производства. Об этом глава государства рассказал во время пресс-конференции, пишет Интерфакс.

Есть решение о миллиардах. Это 90 миллиардов (евро – 24 Канал). 45 миллиардов на 2026 год. Речь идет пока о нескольких траншах. Безусловно, первый транш мы будем нацеливать на внутреннее производство защиты Украины. И не только защиты. То есть, дрон и милтек, все это направление,

– объяснил Зеленский.

Он акцентировал, что Украина ожидает хотя бы на несколько миллиардов из этого финансирования, которые можно будет потратить на энергетику и защиту сферы.

Вторая история – это энергетика. Мы говорили о том, что нам нужно защитить все, что успеем, все, что сможем. Надо максимально это сделать, и готовиться к зиме. Для этого, кроме бюджетов местных, есть часть, которую мы сможем дать от центрального бюджета,

– отметил президент.

Зеленский также рассказал, что за время "торможения" кредита Украина потеряла в производстве отечественного продукта и в защите энергетики.

Кто и почему блокировал кредит ЕС на 90 миллиардов евро?

Кредит на 90 миллиардов в ЕС согласовали еще 19 декабря 2025 года. Однако из-за российского обстрела 27 января 2026 года нефтепровода "Дружба" и прекращения поставок российской найти в Венгрию, в правительстве Орбана наложили вето на финансирование. Произошло это 20 февраля 2026 года.

Главным условием для разблокирования кредита – было возобновление поставок через трубопровод. С этим, по просьбе ЕС, Украина справилась после 20 апреля. И только после этого вопрос о финансах для Украины возобновился. То есть более 2 месяцев 90 миллиардов были заблокированы.

В то же время после возобновления работы "Дружбы" в ЕС согласовали не только кредит для Украины на 90 миллиардов, но и новый пакет санкций против России.