Что известно о кредите для Украины, который уже согласовали в ЕС?
Это решение позволит Европейской комиссии начать выплаты как можно скорее во втором квартале 2026 года, о чем говорится на сайте Евросовета.
Кредит для Украины поможет покрыть самые насущные бюджетные потребности страны, в том числе и потребности оборонно-промышленного комплекса в 2026 – 2027 годах.
Финансирование будет связано со строгими условиями для Украины, такими как соблюдение верховенства права, включая борьбу с коррупцией,
– говорится в тексте.
Макис Керавнос, министр финансов Республики Кипр, заявил, что выплаты начнут поступать как можно скорее, обеспечивая жизненно важную поддержку для самых неотложных бюджетных потребностей Украины.
В частности изменения в регламент ЕС, которые приняты сегодня, подтверждают, что кредит будет профинансирован через заимствования Евросоюза на рынках капитала и обеспечен бюджетным "запасом".
Важно! Кредит должен быть погашен за счет репараций, которые Россия должна уплатить Украине.
Рада уже 24 февраля приняла регламент о создании самого кредита поддержки Украины. Об этом сообщала Президент Европейского парламента Роберта Мецола, о чем говорилось в ее Х.
В частности финансирование будет доступно в двух формах и с таким ориентировочным распределением:
- 30 миллиардов евро – макроэкономическая поддержка Украины, предоставляется через макрофинансовую помощь или инструмент Ukraine Facility, и может быть использована для покрытия неотложных бюджетных потребностей Украины;
- 60 миллиардов евро – для поддержки возможностей Украины инвестировать в оборонно-промышленные мощности, включая закупку оборонной продукции.
После положительной оценки украинской финансовой стратегии Комиссия 1 апреля 2026 года подала предложение имплементационного решения Совета по ее утверждению и предоставлению финансовой и экономической помощи Украине,
– указано в заявлении.
Это имплементационное решение Совета, также принято 22 апреля, определяет, что 45 миллиардов евро должны быть доступны Украине для реализации финансовой стратегии в 2026 году с таким распределением:
- 8,35 миллиарда евро – через макрофинансовую помощь;
- 8,35 миллиарда евро – через Ukraine Facility;
- 28,3 миллиарда евро – на поддержку оборонно-промышленных возможностей Украины.
Обратите внимание! Решение Совета было принято сегодня при поддержке всех 24 государств-членов, участвующих в усиленном сотрудничестве.
Что следует знать о кредите в размере 90 миллиардов?
- Напомним, что 22 апреля послы ЕС приняли кредит на 90 миллиардов евро, а также – 20-й пакет санкций против России. Ранее оба решения блокировала Венгрия.
- А 23 апреля стало известно о разблокировании кредита. О нем в частности сообщил Владимир Зеленский.
- Также ЕС письмо принял пакет ограничений против Кремля.