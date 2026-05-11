В частности, в одном из своих недавних обращений глава Кремля едва ли не впервые назвал президента Украины "господином Зеленским", а не "киевским режимом" или чем-то в этом духе. Политические и военные эксперты специально для 24 Канала проанализировали, что означает такое изменение риторики, действительно ли Кремль готов к завершению войны, или это просто очередной блеф и игра от россиян.

Что изменилось в риторике Путина?

Политолог и руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко рассказал, что самое главное изменение Путина заключается в том, что он готов рассмотреть встречу с Зеленским в третьей стране, а не только в Москве. А вот относительно быстрого завершения, как Путин говорит "украинского конфликта", это риторический прием, который использует не только Путин, но и другие российские топ-чиновники.

Он направлен на то, чтобы синхронизировать свою риторику и риторику Трампа. Все равно в риторике Путина все подается так, будто Украина вот-вот капитулирует, вот-вот в Украине решат, как оформить соответствующую капитуляцию, и соответственно война завершится. Относительно смягчения риторики о Зеленском, он все равно не сказал "Президент Зеленский",

– отметил политолог.

Он продолжил, что единственное смягчение России касается привлечения третьих стран к переговорному процессу, в частности европейских представителей. Это серьезное смещение, потому что раньше россияне делали все, чтобы не допускать европейцев, которых они называли "партией войны". Впрочем все равно сохраняется линия, что должен быть сформирован текст соглашения перед встречей Путина и Зеленского, куда россияне закладывают капитуляцию Украины.

Действительно ли Путин хочет завершить войну?

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заметил, что Путин четко владеет ситуацией и видит отсутствие перспектив. Он не хочет завершить войну, но он вынужден это сделать. Впрочем он все равно хочет закончить войну на своих условиях. Он хочет найти удобный стратегический момент, чтобы выйти из войны, сохранив лицо.

"Ему предлагают разные сценарии, но он не соглашается. Он уцепился за Донбасс, чтобы сказать, мол, достиг всех целей "СВО" и прекращает войну. Как он сказал, подписываем соглашение в третьей стране и на этом завершаем. Однако пока Путин не согласится на мир, который предлагает Украина, на остановку войны на линии разграничения", – подчеркнул генерал армии.

По его словам, Путин чувствует, что дальше он будет только больше терять, поэтому хочет получить сейчас как можно больше, чтобы показать россиянам "победу". Путин хочет быть хотя бы условным победителем в глазах россиян, будто он все выполнил. Однако ничего такого не будет. Украина не отдает Донбасс, поэтому Путин ищет пути, как нажать на Киев еще.

Какое предложение по переговорам внес Путин?

Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкий подчеркнул, что от Путина едва ли не впервые прозвучало предложение привлечь к переговорам европейцев. Конечно, он продвигает лояльного к себе представителя – бывшего канцлера Германии Шредера, дружба которого с Путиным стала вирусной для Европы.

Украине нужны европейцы за столом переговоров. Однако Россия продвигает именно таких выгодных для себя кандидатов, чтобы иметь возможность снова политически захватить Европу. А потом эти европейцы за столом переговоров должны продвигать пророссийские идеи и предложения. Кремль пытается играть на длинную дистанцию,

– сказал политический эксперт.

Он добавил, что Украине нужно прямо противоположное. Украине надо, чтобы европейцы боролись за украинские интересы и имели военное, санкционное и другое влияние на Россию. В частности, санкции накладываются именно из Евросоюза. Евросоюз уже является стороной конфликта, которая помогает Украине, которая строит вместе с Украиной оружие, финансирует ее.

Последние действия и заявления Путина: кратко

Путин ищет способы завершить войну. По информации издания The Guardian, в России начинают понимать глубину всех своих проблем.

В Институте изучения войны объяснили, чего на самом деле хочет Путин изменением своей риторики. Его основное желание – успокоить население, из-за проблем, нарастающих внутри.

Президент Украины Владимир Зеленский заявления, что готов к встрече с Путиным. Главное – нужно найти формат общения.