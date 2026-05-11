Зокрема, в одному зі своїх нещодавніх звернень очільник Кремля чи не вперше назвав президента України "паном Зеленським", а не "київським режимом" чи чимось у цьому дусі. Політичні та військові експерти спеціально для 24 Каналу проаналізували, що означає така зміна риторики, чи справді Кремль готовий до завершення війни, чи це просто черговий блеф і гра від росіян.

Що змінилось у риториці Путіна?

Політолог і керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко розповів, що найголовніша зміна Путіна полягає в тому, що він готовий розглянути зустріч із Зеленським у третій країні, а не лише в Москві. А от щодо швидкого завершення, як Путін каже "українського конфлікту", це риторичний прийом, який використовує не тільки Путін, а й інші російські топпосадовці.

Він спрямований на те, щоб синхронізувати свою риторику та риторику Трампа. Усе одно в риториці Путіна все подається так ніби Україна ось-ось капітулює, ось-ось в Україні вирішать, як оформити відповідну капітуляцію, й відповідно війна завершиться. Щодо пом'якшення риторики про Зеленського, він усе одно не сказав "Президент Зеленський",

– зазначив політолог.

Він продовжив, що єдине пом'якшення Росії стосується залучення третіх країн до перемовного процесу, зокрема європейських представників. Це серйозний зсув, бо раніше росіяни робили все, щоб не допускати європейців, яких вони називали "партією війни". Утім усе одно зберігається лінія, що має бути сформований текст угоди перед зустріччю Путіна та Зеленського, куди росіяни закладають капітуляцію України.

Чи справді Путін хоче завершити війну?

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж зауважив, що Путін чітко володіє ситуацією та бачить відсутність перспектив. Він не хоче завершити війну, але він змушений це зробити. Утім він усе одно хоче закінчити війну на своїх умовах. Він хоче знайти зручний стратегічний момент, щоб вийти з війни, зберігши обличчя.

"Йому пропонують різні сценарії, але він не погоджується. Він учепився за Донбас, щоб сказати, мовляв, досягнув усіх цілей "СВО" та припиняє війну. Як він сказав, підписуємо угоду в третій країні й на цьому завершуємо. Однак поки Путін не погодиться на мир, який пропонує Україна, на зупинку війни на лінії розмежування", – наголосив генерал армії.

За його словами, Путін відчуває, що далі він буде тільки більше втрачати, тому хоче отримати зараз якомога більше, щоб показати росіянам "перемогу". Путін хоче бути хоча б умовним переможцем в очах росіян, ніби він усе виконав. Однак нічого такого не буде. Україна не віддає Донбас, тож Путін шукає шляхи, як натиснути на Київ ще.

Яку пропозицію щодо перемовин вніс Путін?

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький підкреслив, що від Путіна чи не вперше пролунала пропозиція долучити до перемовин європейців. Звісно, він просуває лояльного до себе представника – колишнього канцлера Німеччини Шредера, дружба якого з Путіним стала вірусною для Європи.

Україні потрібні європейці за столом перемовин. Однак Росія просуває саме таких вигідних для себе кандидатів, аби мати змогу знову політично захопити Європу. А потім ці європейці за столом перемовин мають просувати проросійські ідеї та пропозиції. Кремль намагається грати на довгу дистанцію,

– сказав політичний експерт.

Він додав, що Україні потрібне прямо протилежне. Україні треба, щоб європейці виборювали українські інтереси та мали військовий, санкційний та інший вплив на Росію. Зокрема, санкції накладаються саме з Євросоюзу. Євросоюз уже є стороною конфлікту, яка допомагає Україні, яка будує разом із Україною зброю, фінансує її.

Останні дії та заяви Путіна: коротко

Путін шукає способи завершити війну. За інформацією видання The Guardian, у Росії починають розуміти глибину всіх своїх проблем.

В Інституті вивчення війни пояснили, чого насправді хоче Путін зміною своєї риторики. Його основне бажання – заспокоїти населення, через проблеми, що наростають усередині.

Президент України Володимир Зеленський заяви, що готовий до зустрічі з Путіним. Головне – потрібно знайти формат спілкування.