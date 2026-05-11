Російський лідер Володимир Путін зробив заяву, яку російські пропагандистські медіа подали як натяк на швидке завершення війни проти України. Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що насправді це не так.

Чому Путін насправді робить заяви про завершення війни в Україні?

Під час пресконференції 9 травня Путін відповів на запитання щодо можливої участі Заходу в українських далекобійних ударах по території Росії словами: "це питання добігає кінця". Однак російські державні ЗМІ інтерпретували цю фразу так, ніби він говорив про завершення війни загалом.

В ISW зазначають, що водночас Путін продовжив просувати жорстку риторику. Зокрема, він пояснив відсутність великої кількості військової техніки на параді 9 травня необхідністю зосередити ресурси на "остаточному розгромі України". На думку аналітиків, це свідчить про те, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей та й надалі прагне капітуляції української влади.

До слова, посилення далекобійних можливостей ЗСУ створило серйозні проблеми для Кремля. Постійні удари по Росії впливають на авторитет Путіна. Політолог Артем Бронжуков розповів 24 Каналу, що в Росії злякалися можливого українського удару під час параду 9 травня, тому швидко погодилися на перемир'я за сприяння США. Проте, це не свідчить про закінчення війни в Україні.

Крім того, Путін повторив свою вимогу щодо можливої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським – за його словами, переговори мають проходити лише в Москві. Це може свідчити про небажання Кремля вести реальні мирні переговори на нейтральній території.

Аналітики ISW вважають, що подібні заяви спрямовані насамперед на внутрішню аудиторію в Росії. У Кремлі намагаються заспокоїти населення, яке дедалі сильніше відчуває наслідки затяжної війни, економічного тиску та регулярних українських ударів по російській території.

Чому для Кремля залишається важливою внутрішня стабільність в країні?

Для Кремля внутрішня стабільність є ключовою умовою збереження влади та продовження війни. На тлі економічних проблем і зростання суспільної напруги російська влада намагається не допустити протестів, конфліктів серед еліт і дестабілізації всередині країни.

Система управління в Росії побудована на жорсткій "вертикалі влади", тому будь-яка криза може стати загрозою для режиму Путіна. Водночас війна потребує великих ресурсів, а економіка Росії стикається з ризиком рецесії, дефіцитом бюджету та скороченням соціальних витрат.

У Кремлі також побоюються повторення сценарію розпаду СРСР, коли військове виснаження та внутрішні проблеми призвели до краху держави.

Чи діє перемир'я в Україні, яке оголошував Дональд Трамп?

Для безпечного проведення параду у Москві було оголошене перемир'я, яке мало тривати 3 дні: 9, 10 та 11 травня. Проте, Росія знову проігнорувала припинення вогню.

Попри всі заяви, в українському повітряному просторі фіксуються ворожі безпілотники. Крім того, відомо про влучання в об'єкти цивільної інфраструктури та постраждалих у різних регіонах України.

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія не здійснювала масованих атак, проте ворог продовжує обстріли прифронтових громад та штурми на ключових напрямках.