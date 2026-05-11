Российский лидер Владимир Путин сделал заявление, которое российские пропагандистские медиа подали как намек на скорое завершение войны против Украины. Аналитики Института изучения войны считают, что на самом деле это не так.

Почему Путин на самом деле делает заявления о завершении войны в Украине?

Во время пресс-конференции 9 мая Путин ответил на вопрос о возможном участии Запада в украинских дальнобойных ударах по территории России словами: "этот вопрос подходит к концу". Однако российские государственные СМИ интерпретировали эту фразу так, будто он говорил о завершении войны в целом.

В ISW отмечают, что в то же время Путин продолжил продвигать жесткую риторику. В частности, он объяснил отсутствие большого количества военной техники на параде 9 мая необходимостью сосредоточить ресурсы на "окончательном разгроме Украины". По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что Россия не отказалась от своих максималистских целей и в дальнейшем стремится к капитуляции украинской власти.

К слову, усиление дальнобойных возможностей ВСУ создало серьезные проблемы для Кремля. Постоянные удары по России влияют на авторитет Путина. Политолог Артем Бронжуков рассказал 24 Каналу, что в России испугались возможного украинского удара во время парада 9 мая, поэтому быстро согласились на перемирие при содействии США. Однако, это не свидетельствует об окончании войны в Украине.

Кроме того, Путин повторил свое требование о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским – по его словам, переговоры должны проходить только в Москве. Это может свидетельствовать о нежелании Кремля вести реальные мирные переговоры на нейтральной территории.

Аналитики ISW считают, что подобные заявления направлены прежде всего на внутреннюю аудиторию в России. В Кремле пытаются успокоить население, которое все сильнее ощущает последствия затяжной войны, экономического давления и регулярных украинских ударов по российской территории.

Почему для Кремля остается важной внутренняя стабильность в стране?

Для Кремля внутренняя стабильность является ключевым условием сохранения власти и продолжения войны. На фоне экономических проблем и роста общественного напряжения российские власти стараются не допустить протестов, конфликтов среди элит и дестабилизации внутри страны.

Система управления в России построена на жесткой "вертикали власти", поэтому любой кризис может стать угрозой для режима Путина. В то же время война требует больших ресурсов, а экономика России сталкивается с риском рецессии, дефицитом бюджета и сокращением социальных расходов.

В Кремле также опасаются повторения сценария распада СССР, когда военное истощение и внутренние проблемы привели к краху государства.

Действует ли перемирие в Украине, которое объявлял Дональд Трамп?

Для безопасного проведения парада в Москве было объявлено перемирие, которое должно было длиться 3 дня: 9, 10 и 11 мая. Однако, Россия снова проигнорировала прекращение огня.

Несмотря на все заявления, в украинском воздушном пространстве фиксируются вражеские беспилотники. Кроме того, известно о попадании в объекты гражданской инфраструктуры и пострадавших в разных регионах Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Россия не осуществляла массированных атак, однако враг продолжает обстрелы прифронтовых общин и штурмы на ключевых направлениях.