На что потратят кредит в 90 миллиардов?

Главный дипломат Европы Кая Каллас дала понять, что ожидает быстрого утверждения кредита, пишет The Telegraph.

Мы ожидаем некоторых положительных решений по кредиту на 90 миллиардов евро. Украине действительно нужен этот кредит, и это также сигнал, что Россия не сможет пережить Украину. Это чрезвычайно важно сейчас,

– отметила глава внешнеполитического ведомства ЕС.

Этот кредит европейские лидеры согласовали еще в декабре 2025 года. Однако Орбан заблокировал его из-за прекращения транзита российской нефти в Венгрию после повреждения нефтепровода "Дружба" в результате атак Москвы.

Теперь же европейские дипломаты считают, что его поражение на выборах открывает путь к разблокированию займа. Один из них рассказал, что после возобновления поставок нефти по трубопроводу, кредит может быть утвержден.

Ожидается, что значительную часть кредита Украина потратит на закупку американских систем ПВО Patriot для защиты от российских ракет, украинские беспилотные технологии, а также на другое вооружение, включая британскими ракетами Storm Shadow.

Украине нужно все из этого списка. Всегда будет оставаться потребность в танках и мобильной огневой мощи. Также нужны средства дальнобойного поражения – именно здесь важны Storm Shadow и другие современные системы,

– считает Джордж Баррос из Института изучения войны (ISW)

Обратите внимание! Послы ЕС планируют собраться на встречу в Брюсселе в среду. И вопрос кредита для Украины уже внесен в повестку дня.

Что в Украине говорят о кредите?

Напомним, Венгрия длительное время блокировала кредит на 90 миллиардов евро для Украины, требуя возобновления поставок нефти через "Дружбу".

Впрочем, на прошлой неделе Орбан заявил, что Будапешт получит информацию о возобновлении поставок нефти из Брюсселя и тогда не будет блокировать кредит.

Накануне, перед встречей послов ЕС в Брюсселе, президент Украины Владимир Зеленский заявил президенту Европейского совета Антониу Кошта, что Украина выполнила все требования ЕС для получения финансирования.

Эти средства усилят не только Украину, но и всю Европу. И важно, чтобы в ближайшее время мы уже начали их получать. Все необходимые шаги для этого со стороны Украины сделаны,

– подчеркнул Зеленский.

Важно! На сегодня Украина завершила ремонт на поврежденном участке нефтепровода "Дружба". Система уже технически готова возобновить транзит российской нефти, хотя риски новых атак Москвы на инфраструктуру сохраняются, как сообщили в "Укртранснафте".

Когда Украина может получить финансирование ЕС?