Какие цены на топливо в Словакии?

Топливо в Словакии с начала марта подорожало всего на 20 – 25 центов, о чем сообщает медиа Новости.LIVE.

Читайте также Зеленский рассказал, обеспечена ли Украина топливом на май

Цены выросли не только на фоне войны на Ближнем Востоке, а также прекращения поставок дешевой российской нефти. Однако цены на словацких АЗС остаются одними из самых самых дешевых в ЕС, как отметили в медиа.

Согласно информации, во вторник, 22 апреля, бензин А95 стоил от 1,65 евро.

Стоимость дизтоплива же составляла от 1,74 евро.

Отметим, что в Украине дизтопливо стоит примерно столько же (1,70 – 1,83 евро), хотя А95-й значительно дешевле (1,34 – 1,52 евро),

– добавили в тексте.

Фото Telegram–канал Новости. LIVE

Напомним! Еще с 18 марта Словакия ввела двойные цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях. Об этом сообщило Чешское телевидение. Больше за топливо должны платить водители автомобилей с иностранной регистрацией. Эти меры Братислава ввела на 30 дней. Власти объяснили это тем, что польские водители начали массово скупать дешевый дизель в Словакии.

Что известно о ситуации со Словакией?