О своей "победе" американский президент рассказал в собственных соцсетях.

Что заявил Трамп по поводу войны в Иране?

Президент США считает, что уже выиграет войну, к тому же "с очень большим преимуществом". Он считает, что дела идут очень хорошо и похвалил американских военных.

Также Трамп назвал ужасными и отвратительными такие американские медиа как The New York Times, Wall Street Journal и Washington Post, за то, что они пишут, что США проигрывают войну. Он также назвал эти новости фейковыми.

Антиамериканские СМИ, распространяющие фейковые новости, болеют за победу Ирана, но этого не произойдет, потому что я главный! Так же как эти непатриотичные люди использовали каждую унцию своих ограниченных сил, чтобы бороться со мной на выборах, они продолжают делать это с Ираном. Результат будет тем же – он уже есть!

– написал президент США в соцсетях.

Также он назвал основные достижения Соединенных Штатов в войне, по его мнению:

Флот Ирана полностью уничтожен.

У него нет противоракетного или противосамолетного оборудования.

Иранские бывшие лидеры в основном исчезли. Трамп назвал это сменой режима.

Самое главное – блокада, которую Трамп обещает не снимать, пока не будет мирного соглашения. По мнению президента Соединенных Штатов она полностью уничтожает Иран. Трамп считает, что исламская республика теряет 500 миллионов долларов в день, что является неприемлемой цифрой даже в краткосрочной перспективе.

Политолог Петр Олещук в эфире 24 Канала объяснил, что главное сейчас не только то, кто именно перекрывает Ормузский пролив, но и то, что Соединенные Штаты ищут способ выйти из конфликта без откровенного поражения.

Дональд Трамп хочет завершить эту войну, но просто объявить о выходе не может, потому что ему нужен результат, который можно будет подать как победу. В Вашингтоне такую победу видят в том, чтобы забрать у Ирана обогащенный уран и уменьшить его возможности двигаться к ядерному оружию.

