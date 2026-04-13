На это в эфире 24 Канала указал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, отметив, что Ирану перекрыть Ормузский пролив очень просто.
Для военных кораблей США будет угроза
США заявили, что не будут пропускать теперь через пролив те суда, которым давал разрешение на проход Иран. Говорится в частности о тех, которые направлялись в Китай.
В проливе расположен остров Ормуз. Ширина коридора, по которому могут проходить танкеры, составляет 2 – 3 километра. На побережье есть горы, которые глубоко простираются вдоль Ирана. Вся линия берега ломаная, поэтому в ней, как объяснил военный эксперт, скрыть безэкипажный катер относительно легко. А значит и блокировать пролив Тегерану нетрудно.
Для тех, кто будет следовать через этот пролив без разрешения, это будет представлять большой риск. Представим, что американский военный корабль подойдет к проливу, чтобы остановить определенный танкер, то для него будет существовать огромная угроза для ударов с территории Ирана,
– отметил Нарожный.
По словам военного эксперта, такие действия только усилят обострение. Сейчас Иран пропускает только те суда, которые платят объявленный им денежный взнос. Теперь к блокированию Ормузского пролива присоединились США. Ясности в ситуацию на Ближнем Востоке это не добавило. Нарожный озвучил, что нефтяные танкеры движутся медленно, отвернуться быстро от удара и защититься не способны.
США в тупике: что на это указывает?
Война в Иране, по мнению военного эксперта, сейчас находится в холодной фазе. Бомбардировки страны сейчас остановились. Но, по его убеждению, Соединенные Штаты могут возобновить их в любой момент, ведь имеют большой запас управляемых авиабомб.
Однако американская армия в течение нескольких недель била по Ирану, но добиться смены там политического режима Вашингтон не смог. По словам Нарожного, США пока к проведению наземной операции в Иране не готовы, уточнив, что это учитывая особенности местности, будет война в горных условиях.
Это для них будет означать огромные человеческие жертвы, США будут терять пехоту. А Трамп, напомню, шел на выборы под лозунгом, что никаких новых войн и потерь солдат за рубежом не будет. Они завели 50 тысяч военных, но этого количества для того, чтобы остановить войну и изменить в Иране режим, недостаточно,
– считает Нарожный.
Он напомнил, что когда была операция под названием "Буря в пустыне" в 90-е годы, то количество группировки составляло от 250 тысяч бойцов и привлечены были страны НАТО. А сегодня коалиции в войне против иранского политического режима нет.
Поэтому, как подытожил военный эксперт, США сейчас находятся в неутешительной ситуации: выйти с Ближнего Востока они уже не могут, потому что Иран блокирует Ормузский пролив, а американцам нужны дешевые нефтепродукты; к проведению сухопутной операции – не готовы. Поэтому, какой бы шаг дальше не сделал Вашингтон, положение дел для него, по словам военного эксперта, будет только ухудшаться.
Блокировка Ормузского пролива: какие заявления звучат?
- Президент США сделал заявление, что его страна начинает блокаду пролива и будет ограничивать движение судов там. Он распорядился останавливать танкеры в международных водах, которые оплатили взносы Ирана за проход через Ормузский пролив и подчеркнул, что это "незаконные поборы".
- Трамп высказался о том, что военно-морские силы Ирана по сути ликвидированы, говорится о 158 кораблях. У страны остались скоростные ударные катера, по ним не били, потому что не считали реальной угрозой. Но лидер США предупредил, что если они приблизятся к зоне блокады Ормузского пролива, будут оперативно уничтожены.
- Иран заявляет о мести США, если те заблокируют Ормузский пролив для танкеров, которые выходят из иранских портов или наоборот направляются туда. Тегеран подчеркнул, что тогда будут страдать соседние государства.