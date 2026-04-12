"Итак, имеем следующее: встреча прошла хорошо, большинство вопросов согласовали, но главное – ядерный вопрос – нет. США немедленно начнут процесс блокировки всех судов, которые будут пытаться войти или выйти из Ормузского пролива. Со временем мы придем к принципу "все могут заходить и все могут выходить", но Иран не позволяет этого, просто заявляя: "где-то там может быть мина", о которой никто, кроме них, не знает. Я также приказал флоту выявлять и останавливать каждое судно в международных водах, которое уплатило Ирану "сбор". Никто, кто платит незаконные поборы, не будет иметь безопасного прохода в открытом море. Мы также начнем уничтожать мины, которые Иран разместил в проливе. Любой иранец, который откроет огонь по нам или по мирным судам, будет уничтожен. Иран лучше всех знает, как положить конец этой ситуации, которая уже нанесла серьезный ущерб их стране. Блокада начнется в ближайшее время. К ней присоединятся другие страны. Ирану не позволят зарабатывать на этом незаконном вымогательстве. Они хотят денег и, что важнее, – ядерного оружия. И когда наступит подходящий момент, мы полностью готовы, и наши военные завершат то немногое, что осталось от Ирана", – говорится в заметке Трампа.