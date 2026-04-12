США и Иран не смогли достичь договоренностей по итогам переговоров в Пакистане, которые длились не один час. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время пресс-конференции в Исламабаде, пишет CNN.

Смотрите также Результат не имеет значения, мы выиграем, – Трамп о переговорах с Ираном

Что сказал Вэнс о переговорах США и Ирана?

По его словам, стороны провели серию содержательных обсуждений, однако соглашения о прекращении войны заключить не удалось. Главным препятствием остается позиция Тегерана по ядерной программе – США не видят готовности Ирана отказаться от разработки ядерного оружия в долгосрочной перспективе.

Вэнс подчеркнул, что американская сторона предложила "гибкие условия", но иранские представители их не приняли. Однако, как он добавил, Вашингтон оставил открытой возможность для дальнейших переговоров, предложив свой вариант компромисса.

Как отметил вице-президент, во время переговоров он постоянно контактировал с президентом США Дональд Трамп, информируя его о ходе диалога.

По данным иранской стороны, среди ключевых тем переговоров были вопросы:

Ормузского пролива,

ядерной программы,

санкций,

военных репараций,

полного прекращения войны в регионе.

Обратите внимание! Член экспертного совета Центра гражданских свобод Вячеслав Лихачев отметил для 24 Канала, что Трамп пытается подать за победу то, что победой не является. В конфликте, который возник на Ближнем Востоке, Иран выглядит более уверенно и стратегически, он выстоял.

Напомним, что переговоры происходили на фоне длительного конфликта и ударов США в рамках операции "Эпическая ярость" по военным целям Ирана в Тегеране, Исфахане и других городах. Их целью было уничтожение ракетного потенциала страны и недопущение создания ядерного оружия. Посредническую роль в диалоге выполнял Пакистан.

