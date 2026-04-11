Об этом сообщает Reuters.

Какие танкеры прошли Ормузский пролив?

По информации LSEG, среди них был супертанкер Serifos под флагом Либерии, а также два VLCC – Cospearl Lake и He Rong Hai, ходящих под китайским флагом. Все три судна воспользовались так называемой "экспериментальной якорной зоной" в районе пролива, которая позволяет обходить иранский остров Ларак.

Известно, что Serifos транспортирует нефть, загруженную еще в начале марта в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Ожидается, что судно прибудет в малазийский порт Малакка 21 апреля.

Каждый из этих танкеров способен перевозить до 2 миллионов баррелей сырой нефти, что делает их ключевыми для восстановления морских поставок в регионе.

Трамп объявил о разминировании Ормузского пролива