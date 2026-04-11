Про це повідомляє Reuters.
Дивіться також Стартували тристоронні переговори США, Ірану та Пакистану: що відомо
Які танкери пройшли Ормузьку протоку?
За інформацією LSEG, серед них був супертанкер Serifos під прапором Ліберії, а також два VLCC – Cospearl Lake і He Rong Hai, що ходять під китайським прапором. Усі три судна скористалися так званою "експериментальною якірною зоною" в районі протоки, яка дозволяє обходити іранський острів Ларак.
Відомо, що Serifos транспортує нафту, завантажену ще на початку березня в Саудівській Аравії та Об’єднаних Арабських Еміратах. Очікується, що судно прибуде до малайзійського порту Малакка 21 квітня.
Кожен із цих танкерів здатен перевозити до 2 мільйонів барелів сирої нафти, що робить їх ключовими для відновлення морських поставок у регіоні.
Трамп оголосив про розмінування Ормузької протоки
Президент США Дональд Трамп оголосив про початок операції з розмінування Ормузької протоки.
Американські військові кораблі пройшли через Ормузьку протоку без погодження з Іраном.
У The New York Times також писали, що Іран не може відкрити Ормузьку протоку, бо не знає точно, де розташовані його морські міни.