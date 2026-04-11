Основною темою перемовин, за даними CNN, залишається питання безпеки та контролю стратегічних морських маршрутів.

Що відомо про перемовини?

В Ісламабаді 11 квітня проходять тристоронні переговори між представниками США, Ірану та Пакистану, які виступає посередником у процесі діалогу. Зустрічі проходять у форматі прямого спілкування між делегаціями.

Американську сторону очолює віцепрезидент Джей Ді Венс, а також спеціальний посланник Стів Віткофф і Джаред Кушнер. До складу делегації також входять радники з питань національної безпеки та міжнародної політики. З боку Ірану участь у переговорах бере делегація чисельністю близько 70 осіб, до якої входять переговорники, експерти та представники безпеки. Вашингтон, зі свого боку, залучив широкий пул профільних фахівців для підтримки діалогу.

Ключовим предметом суперечок залишається питання контролю над Ормузькою протокою. Іран наполягає на одноосібному контролі та праві стягувати плату за проходження суден, тоді як США відкидають такі вимоги.

Переговори, за даними джерел, залишаються складними та поки що не привели до остаточних домовленостей. Додаткові консультації між сторонами тривають.

Що США вимагатимуть в угоді з Іраном?

Президент США Дональд Трамп заявив, що головною метою переговорів з Іраном є повна відмова країни від створення ядерної зброї. Він наголосив, що це становить "99% майбутньої угоди" між сторонами.

За словами Трампа, Вашингтон прагне гарантувати, що Іран не матиме технічної або військової можливості розробити ядерну зброю. Ця позиція, як підкреслив американський лідер, є незмінною. Окремо він зазначив, що питання Ормузька протока також буде частиною домовленостей. Водночас Трамп заявив, що ситуація з цим стратегічним морським маршрутом "вирішиться автоматично".

Американський президент також додав, що США не дозволять тривалого блокування протоки незалежно від дій Ірану. Це, за його словами, є питанням глобальної безпеки та енергетичної стабільності.

Що буде, якщо Іран не погодиться на мирну угоду?