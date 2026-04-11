Основной темой переговоров, по данным CNN, остается вопрос безопасности и контроля стратегических морских маршрутов.

Смотрите также Тотальный проигрыш, – эксперт предположил, чем для Трампа обернется "перемирие" с Ираном

Что известно о переговорах?

В Исламабаде 11 апреля проходят трехсторонние переговоры между представителями США, Ирана и Пакистана, которые выступает посредником в процессе диалога. Встречи проходят в формате прямого общения между делегациями.

Американскую сторону возглавляет вице-президент Джей Ди Вэнс, а также специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. В состав делегации также входят советники по вопросам национальной безопасности и международной политики. Со стороны Ирана участие в переговорах принимает делегация численностью около 70 человек, в которую входят переговорщики, эксперты и представители безопасности. Вашингтон, со своей стороны, привлек широкий пул профильных специалистов для поддержки диалога.

Ключевым предметом споров остается вопрос контроля над Ормузским проливом. Иран настаивает на единоличном контроле и праве взимать плату за прохождение судов, тогда как США отвергают такие требования.

Переговоры, по данным источников, остаются сложными и пока не привели к окончательным договоренностям. Дополнительные консультации между сторонами продолжаются.

Что США будут требовать в соглашении с Ираном?

Президент США Дональд Трамп заявил, что главной целью переговоров с Ираном является полный отказ страны от создания ядерного оружия. Он отметил, что это составляет "99% будущего соглашения" между сторонами.

По словам Трампа, Вашингтон стремится гарантировать, что Иран не будет иметь технической или военной возможности разработать ядерное оружие. Эта позиция, как подчеркнул американский лидер, является неизменной. Отдельно он отметил, что вопрос Ормузского пролива также будет частью договоренностей. В то же время Трамп заявил, что ситуация с этим стратегическим морским маршрутом "решится автоматически".

Американский президент также добавил, что США не позволят длительного блокирования пролива независимо от действий Ирана. Это, по его словам, является вопросом глобальной безопасности и энергетической стабильности.

Что будет, если Иран не согласится на мирное соглашение?