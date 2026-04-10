Відповідний допис Трамп опублікував у своїй соцмережі Truth Social.

Читайте також Безпрецедентна ситуація: як Трамп може знищити статус США помилкою в Ормузькій протоці

Що Трамп цього разу сказав про Іран?

Напередодні переговорів США та Ірану, які мають відбутися в суботу, 11 квітня, в Пакистані, Дональд Трамп заявив, що Іран "не має козирів".

Іранці, схоже, не усвідомлюють, що вони не мають жодних козирів, окрім короткострокового шантажу всього світу з використанням міжнародних водних шляхів. Єдина причина, через яку вони сьогодні живі, – щоб вести переговори!

– написав політик.

Раніше Дональд Трамп вже неодноразово робив заяви про відсутність "козирів" або "карт" – однак тоді ці слова стосувалися України та Володимира Зеленського. Зокрема, у січні 2026 року президент США заявляв, що "якщо у Зеленського не буде Дональда Трампа, це буде повна катастрофа".

Іранці краще справляються з фейковими новинами та "зв'язками з громадськістю", ніж воюють!

– йдеться в іншому дописі Трампа.

В інтерв'ю The New York Post Дональд Трамп також заявив, що дізнається за 24 години, наскільки успішними будуть переговори з Іраном. Глава Білого дому зазначив, що США завантажують кораблі новими боєприпасами на випадок, якщо переговори проваляться.

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів 24 Каналу, що досягнути швидкого миру на Близькому Сході, імовірно, буде дуже складно. За його словами, США можуть приписати собі часткову перемогу, але навряд чи її такою вважатимуть виборці як Трампа, так і Демократичної партії, а це для нього найважливіше.

Припинення вогню на Близькому Сході: що відомо?