Про це повідомляє The New York Times.

З якими проблемами стикнувся Іран у розблокуванні Ормузької протоки?

Мінування здійснювалося хаотично з використанням невеликих човнів після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Частина мін могла дрейфувати або змінювати позицію, а дані про їх розташування – неповні або відсутні. Це суттєво обмежує безпечні маршрути для суден і ускладнює розмінування, яке само по собі є складнішим процесом, ніж встановлення мін.

Попри це, Тегеран частково відкриває протоку для кораблів, які сплачують мито, але загальна кількість суден різко скоротилася. Загроза мін, а також можливі атаки дронами й ракетами вже призвели до стрибка цін на енергоносії та стали важелем впливу Ірану у конфлікті.

Проблема мінування також стає фактором у дипломатії. Під час майбутніх переговорів у Пакистані між іранською стороною та делегацією США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом питання відновлення безпечного проходу через протоку, ймовірно, стане одним із ключових.

Трамп пообіцяв відкрити Ормузьку протоку