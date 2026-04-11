Про це повідомляє The New York Times.
Дивіться також "Момент істини": Венс, Віткофф і Кушнер прибули у Пакистан на переговори з Іраном
З якими проблемами стикнувся Іран у розблокуванні Ормузької протоки?
Мінування здійснювалося хаотично з використанням невеликих човнів після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану. Частина мін могла дрейфувати або змінювати позицію, а дані про їх розташування – неповні або відсутні. Це суттєво обмежує безпечні маршрути для суден і ускладнює розмінування, яке само по собі є складнішим процесом, ніж встановлення мін.
Попри це, Тегеран частково відкриває протоку для кораблів, які сплачують мито, але загальна кількість суден різко скоротилася. Загроза мін, а також можливі атаки дронами й ракетами вже призвели до стрибка цін на енергоносії та стали важелем впливу Ірану у конфлікті.
Проблема мінування також стає фактором у дипломатії. Під час майбутніх переговорів у Пакистані між іранською стороною та делегацією США на чолі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом питання відновлення безпечного проходу через протоку, ймовірно, стане одним із ключових.
Трамп пообіцяв відкрити Ормузьку протоку
Дональд Трамп заявив, що США планують відкрити Ормузьку протоку, незалежно від участі Ірану.
Президент США зазначив, що головною метою угоди з Іраном є обмеження його ядерних можливостей.
Водночас Трамп заявив, що пусті нафтові танкери прямують до США для завантаження "найсолодшою" нафтою та газом.