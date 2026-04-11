Про це повідомляє CNN.

Чи вдасться відкрити Ормузьку протоку?

Дональд Трамп заявив, що Іран зазнав військової поразки і США тепер мають намір відкрити Ормузьку протоку.

Ми відкриємо протоку разом із ними або без них, але вона буде відкрита. Ми збираємося відкрити протоку, як її називають, і, гадаю, це станеться досить швидко, а якщо ні – ми зможемо довести справу до кінця в той чи інший спосіб. Усе йде добре,

– сказав американський лідер.

Він підкреслив, що США не дозволять Ірану стягувати плату за проходження суден через протоку.

Окрім цього, президент США зазначив, що головною метою угоди з Іраном є обмеження його ядерних можливостей.

Жодної ядерної зброї. Це 99% усього питання,

– заявив він.

На запитання журналістів, чи входитиме до угоди також питання протоки, Трамп відповів ствердно та додав, що очікує відкриття каналу "доволі скоро".

Довідка. Ормузька протока залишається фактично закритою на тлі конфлікту між США та Іраном. Президент Дональд Трамп неодноразово закликав Тегеран припинити стягнення плати за прохід нафтових танкерів, тоді як іранська сторона заявляє про намір контролювати цей стратегічний водний шлях.

