Про дипломатичний візит американців повідомляє, зокрема, The New York Times.

Читайте також У Лівані заявляють про сотні загиблих та поранених унаслідок нещодавніх авіаударів Ізраїлю

Що відомо про прибуття делегації США до Пакистану?

Boeing C-32A SAM095 з американськими переговорниками успішно та безпечно приземлився в Пакистані.

У столиці держави, місті Ісламабаді, американців зустрів головнокомандувач пакистанської армії Асім Мунір, цього разу в цивільному костюмі. Варто зазначити, що іранців він зустрічав у військовій формі.

Венс прибув до Пакистану: дивіться відео Clash Report

Іранську делегацію, яка прибула раніше, очолюють міністр закордонних справ Аббас Арагчі та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф.

Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф назвав переговори "моментом істини".

Переговори між США та Іраном відбудуться у п'ятизірковому готелі Serena Hotel Islamabad. За словами пакистанських чиновників, заклад заздалегідь повністю звільнили від гостей, щоб розмістити делегації та підготувати його до переговорів.

Одним із ключових питань зустрічі є відновлення повноцінного судноплавства в Ормузькій протоці, однак Іран заявляє, що не відмовиться від контролю над нею.



Переговори в Ісламбаді / Anjum Naveed/Associated Press

Додатковою загрозою для перемир'я є бойові дії Ізраїлю проти угруповання Хезболла в Лівані, які тривають попри заклики США зменшити інтенсивність ударів.

У Sky News поінформували, що наступного тижня в США плануються переговори щодо припинення вогню між Ізраїлем і Ліваном.

На тлі цього ізраїльське вторгнення та масовані удари по Лівану дедалі більше ускладнюють і без того крихке перемир'я та впливають на перебіг нинішніх переговорів.

За даними міністерства охорони здоров'я Лівану, кількість загиблих унаслідок нещодавніх ізраїльських атак зросла до 357 осіб. Нагадаємо, 8 квітня Ізраїль завдав наймасштабнішого удару по "Хезболлі" в Лівані, уразивши понад 100 цілей за 10 хвилин.

Як вдалося укласти двотижневе перемир'я між США та Іраном?

Днями на тлі жорстких погроз Трампа про "знищення цілої цивілізації" відбувалися напружені переговори, зокрема за посередництва Пакистану. Тим часом війська перебували у підвищеній готовності, а країни регіону очікували можливих ударів у відповідь.

Після серії контактів і політичних консультацій сторони погодилися на тимчасове припинення вогню, яке підтримали і Трамп, і Хаменеї, після чого американські підрозділи отримали наказ відступити.

Попри досягнення певних результатів, політичний експерт Андрій Городницький зазначає, що результат угоди виглядає неоднозначно. США можуть подати його як частковий успіх, однак стратегічно перевагу, ймовірно, зберіг Іран, тоді як Росія зазнала економічних втрат через падіння цін на нафту.