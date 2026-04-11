О дипломатическом визите американцев сообщает, в частности, The New York Times.

Что известно о прибытии делегации США в Пакистан?

Boeing C-32A SAM095 с американскими переговорщиками успешно и безопасно приземлился в Пакистане.

В столице государства, городе Исламабаде, американцев встретил главнокомандующий пакистанской армии Асим Мунир, на этот раз в гражданском костюме. Стоит отметить, что иранцев он встречал в военной форме.

Иранскую делегацию, которая прибыла ранее, возглавляют министр иностранных дел Аббас Арагчи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф назвал переговоры "моментом истины".

Переговоры между США и Ираном состоятся в пятизвездочном отеле Serena Hotel Islamabad. По словам пакистанских чиновников, заведение заранее полностью освободили от гостей, чтобы разместить делегации и подготовить его к переговорам.

Одним из ключевых вопросов встречи является восстановление полноценного судоходства в Ормузском проливе, однако Иран заявляет, что не откажется от контроля над ним.



Переговоры в Исламбаде / Anjum Naveed/Associated Press

Дополнительной угрозой для перемирия являются боевые действия Израиля против группировки Хезболла в Ливане, которые продолжаются несмотря на призывы США уменьшить интенсивность ударов.

У Sky News проинформировали, что на следующей неделе в США планируются переговоры о прекращении огня между Израилем и Ливаном.

На фоне этого израильское вторжение и массированные удары по Ливану все больше усложняют и без того хрупкое перемирие и влияют на ход нынешних переговоров.

По данным министерства здравоохранения Ливана, количество погибших в результате недавних израильских атак возросло до 357 человек. Напомним, 8 апреля Израиль нанес масштабный удар по "Хезболле" в Ливане, поразив более 100 целей за 10 минут.

Как удалось заключить двухнедельное перемирие между США и Ираном?

На днях на фоне жестких угроз Трампа об "уничтожении целой цивилизации" происходили напряженные переговоры, в частности при посредничестве Пакистана. Тем временем войска находились в повышенной готовности, а страны региона ожидали возможных ответных ударов.

После серии контактов и политических консультаций стороны согласились на временное прекращение огня, которое поддержали и Трамп, и Хаменеи, после чего американские подразделения получили приказ отступить.

Несмотря на достижение определенных результатов, политический эксперт Андрей Городницкий отмечает, что результат соглашения выглядит неоднозначно. США могут подать его как частичный успех, однако стратегически преимущество, вероятно, сохранил Иран, тогда как Россия понесла экономические потери из-за падения цен на нефть.