Об этом сообщает NNA, передает CNN.
О каких последствиях израильских атак заявляют в Ливане?
По его словам, атаки в среду привели к значительным потерям среди гражданского населения – речь идет о "сотнях погибших и раненых".
Эти удары стали одними из самых масштабных по центру Бейрута за последние десятилетия. Авиация Израиля поразила по меньшей мере три района города, в частности цель вблизи центральной набережной.
Стоит отметить, что муниципальный Бейрут, где преобладает суннитское и христианское население, редко становится объектом израильских атак.
На видео с места событий видно разрушенные здания в западной части города и густой черный дым, поднимающийся в небо. Очевидцы сообщают, что сирены скорых не утихают с начала обстрелов.
Всего, по официальным данным, по состоянию на вторник, еще до этих ударов, в результате войны в Ливане погибли по меньшей мере 1530 человек, еще 4812 получили ранения. Новые атаки могут существенно увеличить эти цифры.
Что известно о масштабных ударах Израиля?
Израиль нанес самый масштабный удар по "Хезболле" в Ливане, поразив более 100 целей за 10 минут, в частности в Бейруте.
Среди пораженных целей – штаб-квартира "Хезболлы", ракетные пусковые установки, командные центры и разведывательная инфраструктура.