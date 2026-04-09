Про наслідки перемир'я на Близькому Сході до всіх сторін і про перспективи того, що далі може відбутись у цьому регіоні спеціально для 24 Каналу розібрали політичні експерти. Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на перемир'я в Ірані та нагадав росіянам про можливість припинення вогню.

Чим для Трампа обернеться перемир'я з Іраном?

Доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький розповів, що США можуть собі приписати часткову перемогу, але навряд це буде перемогою, як для виборців Трампа, так і для виборців Демократичної партії. Умови, які передбачались під час цієї атаки, не виконані. Умови, які є в публічному просторі, від Ірану до США, якщо будуть виконані, як каже Трамп, то швидше переміг тоді Іран, а не США.

Там в умовах чітко прописано, що Іран буде мати можливість збагачувати уран, щоправда, для мирних цілей, але Трамп говорив про весь уран. Плюс із Ірану знімають деякі санкції. Виглядає так, що Ірану будуть компенсовувати атаки по ньому. Тобто, буде те саме, що й було раніше, але якщо Трамп зніме санкції та компенсує втрати, то це буде комічна ситуація,

– зазначив політичний експерт.

Він продовжив, що Трамп те ж саме міг заявити й на другий день війни. Для нього це тотальна поразка. Якщо нічого не зміниться протягом цих 2 тижнів, його з'їдять дуже швидко. Трампа вже роздирають у США. І перш за все це робитимуть демократи. Які були цілі в Ірані? Які виконані? Для чого це було? Скільки коштів витрачено, скільки людей загинули, й нічого не досягнуто, режим той самий, нічого не змінилось.

Хто дійсно переміг у війні на Близькому Сході?

Член експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеслав Ліхачов зауважив, що Трамп намагається подати за перемогу те, що перемогою не є. Гучні заяви про перемогу в усіх – і в Ірану, й навіть в ОАЕ. По факту Іран виходить у кращому стані. Принаймні стратегічно він не тільки вистояв, а й посилив свій вплив. І той факт, що ще не почалось проходження танкерів Ормузькою протокою, показує, що Іран хоче оплат.

"Якщо все так і залишиться, то Іран ще й зміцнить свої позиції в регіоні. Тож, Іран буде мати більше фактів стверджувати, що він переміг у цій війні. З боку США ж не було досягнуто жодної цілі. Іран буде наполягати на тому, що він може продовжувати збагачувати уран, він не збирається зупиняти ракетну програму, він не збирається зупиняти підтримку терористів у регіоні", – наголосив член експертної ради Центру громадянських свобод.

За його словами, Ізраїль у принципі можна вважати переможцем теж, бо в Ізраїля не було амбітної мети зміни режиму чи досягнення якоїсь умови. Ізраїль хотів якомога більше послабити можливості Ірану вражати його територію. Була знищена величезна кількість складів боєприпасів, ракетних пускових установок, не кажучи вже про фізичне знищення лідерів Ірану.

Як перемир'я на Близькому Сході вплине на Росію?

Політолог Микола Давидюк висловив думку, що близькосхідний регіон позитивно сприйме перемир'я. Утім усе одно варто вичекати 2 тижні. Зараз виглядає так, що виграли всі, а найголовніше планета Земля. Адже якби була застосована ядерна зброя, це було б не дуже добре. Однак точно програла Росія. Вона на цій війні заробляла, й скарги, які вже лунають щодо перемир'я з Кремля, це ознака недоотриманих прибутків.

Росія хотіла нагріти свою жирну лапу на зростанні цін на нафту. Утім завдяки роботі Сил Оборони України, Росія не змогла на повну скористатись цим "вікном". Уже ціни на нафту почали падати. Російська неякісна нафта стане ще дешевшою. Росія повертається в іранську довоєнну історію, коли вона заробляла небагато,

– підкреслив політолог.

Він додав, що Росії доведеться повернутись в епоху низьких цін, заборгованості, великих кредитів, дефіциту бюджету. На Близькому Сході ж правильніше говорити, що завершився етап війни, а не вся війна. Далі будуть перемовини. Пакистан може підняти свою суб'єктність. А країни, які оголошують свої перемоги, будуть щасливі.

