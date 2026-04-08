До прикладу, Іран заявив про перемогу над США. А Трамп каже, що американці досягли всіх цілей. Розповідаємо, що відомо на цей момент, завдяки матеріалам Reuters.

Перемир'я на Близькому Сході: які заяви зробили в Ірані та США?

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі запевнив, що його країна припинить "оборонні операції" та гарантує безпечний рух суден через Ормузьку протоку протягом двох тижнів. За умови, звісно, якщо не буде більше нападів на Іран.

Водночас урядовець додав, що безпеку судноплавства контролюватимуть збройні сили Ірану. Плюс слід враховувати технічні обмеження, які є зараз у протоці з огляду на ситуацію на Близькому Сході.

Дональд Трамп перепостив у своїй мережі Truth Social цю заяву Арагчі. Але варто зазначити, що іранські ЗМІ публікували й інші слова – від імені Вищої ради національної безпеки країни. Мовилося про те, що переговори зі США Іран проводитиме "з повною недовірою до американської сторони".

Тут не було б біди, якби не кілька інших акцентів. Рада заявила, що США "у несправедливій, незаконній та злочинній війні проти іранського народу зазнали незаперечної, історичної та нищівної поразки". Ба більше, мовляв, Трамп прийняв пропозицію Ірану з 10 пунктів.

А у тих пунктах, до прикладу, мовилося не тільки про відмову від нападів на Іран, а й про збереження контроль Ірану над Ормузькою протокою та дозвіл на збагачення урану. І навіть про зняття всіх первинних та вторинних санкцій з виплатою компенсації та виведенням американських військ із регіону.

Деякі американські ЗМІ, як-от CNN, опублікували цю заяву Ірану. І Дональд Трамп вже висварив їх за це – мовляв, є слова Аббаса Арагчі, а все інше – то фейк. Також у Білому домі висловив свою правду щодо ситуації: Трамп і потужні військові США змусили Іран погодитися на відкриття Ормузької протоки, і переговори триватимуть.

Що передувало ситуації на Близькому сході, що склалася на ранок 8 квітня?