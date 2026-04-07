Про це пише The Jerusalem Post із посиланням на джерело, наближене до українських спецслужб.

Які об'єкти увійшли до російського списку?

Видання зауважило, що усі об'єкти, які увійшли до російського списку поділили на три категорії – залежно від їх стратегічного значення.

До найвищої категорії віднесли ключові виробничі об'єкти, які мають для Ізраїлю критичне значення.

Це об'єкти, знищення яких паралізувало б національну енергетичну систему. У звіті конкретно вказано електростанцію "Орот Рабін" як головну ціль,

– йдеться у матеріалі.

До другого рівня цілей віднесли ключові міські та промислові енергетичні вузли. Вони розташовані переважно в центральній частині Ізраїлю та забезпечують електроенергією великі населені пункти.

Натомість до третього рівня додали об'єкти локальної інфраструктури, зокрема регіональні підстанції, які живлять промислові зони та менші електростанції.

Російська розвідка зауважила, що енергосистема Ізраїлю характеризується високою ізольованістю – це і є її вразливістю.

JP резюмувало, що Ізраїль є так званим "енергетичним островом", який не отримує електроенергію від сусідніх країн. Тож росіяни нібито попередили Іран, що навіть пошкодження кількох ключових об'єктів може призвести до масштабного та тривалого колапсу енергосистеми, викликавши серйозні відключення електрики та технічні збої, усунення яких буде складним.

Важливо! Нещодавно Ізраїль вчергове атакував найбільший нафтохімічний комплекс Ірану. Міністр оборони Ізраїлю заявив, що цей удар завдав значних економічних наслідків Тегерану, хоч в Ірані кажуть, що сама нафтохімічна компанія Pars не постраждала.



Внаслідок атаки стався блекаут на інших нафтохімічних підприємствах в Асалує.

