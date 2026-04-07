Іранська пропозиція включає гарантії відсутності нових атак на Іран, припинення ізраїльських ударів по "Хезболлі" в Лівані та скасування всіх санкцій. Про це пише The New York Times.

Чи врятує 10-пунктовий план Ірану від ескалації війни?

У відповідь Тегеран погодився б зняти фактичну блокаду ключового морського шляху через Ормузьку протоку. Також він планує запровадити плату приблизно 2 мільйони доларів за прохід кожного судна, яку ділитиме з Оманом. Тегеран планує використати свою частку коштів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок ударів США та Ізраїлю, замість того щоб вимагати прямих компенсацій.

Коментуючи іранський план, Трамп заявив: "Це значуща пропозиція. Це значний крок", але додав: "Цього недостатньо".

Іранські державні ЗМІ заявили, що пропозиція не передбачає припинення вогню і натомість наполягає на повному завершенні війни на умовах Тегерана. В Ірані вважають, що мають сильні позиції на переговорах і говорять про свою "перевагу у війні".

Іранські лідери відчувають упевненість після блокування більшості судноплавства в Ормузькій протоці та збиття американського винищувача F-15E (хоча США врятували обох пілотів).

Хоча повний текст пропозиції не оприлюднили, відомо, що вона містить механізм безпечного проходу через Ормузьку протоку, вимоги щодо скасування санкцій, відновлення інфраструктури та припинення регіональних бойових дій.

Нагадаємо, що 24 березня США передали Ірану через Пакистан власний 15-пунктовий план завершення війни. Іран його відхилив і запропонував альтернативні умови, частину з яких повторив у новій пропозиції.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї назвав попередню американську пропозицію "надмірною, незвичною та нелогічною".

Що цьому передувало?