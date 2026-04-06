Слова американського президента передає Clash Report.

Чи вважаються удари по Ірану воєнним злочином?

Журналіст поцікавився у Трампа, чи не є удари по іранських мостах та електростанціях воєнним злочином.

Своєю чергою Трамп відповів, що іранський режим за останній місяць вбив понад 45 тисяч людей. За його словами, кількість може сягати 60 тисяч. Серед них – цивільні демонстранти. Американський лідер наголосив на необхідності зупинити Іран, а також додав, що справжнім воєнним злочином було б дозволити Ірану отримати ядерну зброю.

Я не переймаюся цим,

– сказав Трамп у відповідь.

Нагадаємо, 6 квітня, лідер США посилив свої погрози у бік Ірану, мовляв, США мають гірші варіанти дій, аніж попередньо озвучені. Тоді він заявляв, що американські військові можуть знищити іранські електростанції, мости та інші критично важливі об'єкти інфраструктури.

"У них (в Ірану. – 24 Канал) не буде мостів, у них не буде електростанцій, у них не буде нічого. Я не буду продовжувати, тому що є інші речі, гірші за ці дві", – заявив американський президент журналістам під час великоднього заходу у Білому домі.

А у неділю, 5 квітня, президент США виклав допис, де використав нецензурну лексику, аби висловитись щодо іранського режиму та Ормузької протоки, яка досі заблокована Іраном. Трамп вимагав, щоб Тегеран повністю відкрив протоку до 7 квітня, в іншому разі цей день, за його словами, стане для Ірану "днем електростанцій і мостів".

Відкрийте ту чортову протоку, схиблені негідники, інакше опинитеся у пеклі – остерігайтеся!,

– написав тоді глава Білого дому.

