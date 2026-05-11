Про це президент США написав у свої соцмережі Truth Social.

Дивіться також Готується до війни: білоруський опозиціонер повідомив, які зміни в армії впроваджує Лукашенко

Що відомо про звільнення в'язнів?

Трамп повідомив, що громадяни Польщі та Молдови були ув'язнені у білоруській та російській в'язницях.

Працював над звільненням спеціальний посланець президента США Джон Коул.

Нагадаємо, що відомий американський адвокат Джон Коул обіймає посаду спецпосланця США у Білорусі з листопада 2025 року. Він провів уже декілька раундів переговорів із білоруською стороною та неодноразово зустрічався з Лукашенком.

Трамп написав, що президент Польщі Кароль Навроцький у вересні 2025 року зустрівся зі ним та попросив допомогти звільнити Анджея Почобута з білоруської в'язниці.

Сьогодні Почобут на волі завдяки нашим зусиллям. Сполучені Штати роблять все можливе для наших союзників і друзів. Дякуємо президенту Олександру Лукашенку за співпрацю та дружбу. Так чудово!

– написав американський президент.

Довідково. Вперше Анджея Почобута заарештували у Мінську ще у 2012 році. Він представник польської меншини в Білорусі та був кореспондентом "Газети Виборчої". Його звинуватили у наклепі на Лукашенка. За кілька днів після арешту його випустили.



Повторно журналіста було затримано навесні 2021 року, а в жовтні 2022-го він потрапив до списку "осіб та організацій, причетних до терористичної діяльності". У 2023 чоловіка засудили до 8 років за "публічні заклики до здійснення дії, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Білорусі" та "розпалювання іншої соціальної ворожнечі".



Журналіст відмовився писати прохання помилування, на ім'я Лукашенко, хоча на нього здійснювався тиск з боку білоруської влади. Після цього МВС Польщі запровадило санкції про білоруського режиму. Тоді заступник керівника Об'єднаного перехідного кабінету, керівник Народного антикризового управління Білорусі Павло Латушко зазначав 24 Каналу, що це стало сигналом усьому держапарату довкола Лукашенко, що йому доведеться відповідати за свої злочини.

Нагадаємо, що у березні вдалося домогтися звільнення 250 політичних в'язнів. Багато людей було звільнено у грудні 2025.

Тоді Трамп казав, що загалом Лукашенко "люб'язно звільнив з-під варти" уже понад 500 осіб.

Білорусь отримала від цього вигоду – часткове зняття санкцій.

Що кажуть експерти про Лукашенка, війну та відносини зі США?

Самопроголошений білоруський президент заявив, що готовий провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом та укласти "велику угоду". Її обговорення триває з початку контактів між Мінськом та Вашингтоном. Лукашенко також зазначив, що хоче поговорити ще про "низку питань".

Трамп не проти цього. І, як розповів 24 Каналу політолог Вадим Денисенко, той зацікавився калійними добривами. Саме Білорусь є одним з трьох найбільших виробників у світі, а до 2022 року займала 15% світового ринку.

Тим часом від Лукашенка знову почали литися погрози на адресу Польщі, країн Балтії та України. Засновник спільноти Resurgam Дмитро Корнієнко пояснив 24 Каналу, що це є сезонною риторикою, мета якої відтягнути українські ресурси від фронту. Посилення активності Лукашенка якраз збіглося з покращенням відносин між Білоруссю та США, також це є частиною стратегії Кремля для тиску на Європу.

Варто зауважити, що Польща і країни Балтії для білоруського диктатора – системні вороги. Там базується білоруська опозиція, і саме звідти він очікує загроз для свого режиму. Ще з 2021 року Лукашенко звинувачує Польщу в розміщенні десятків тисяч ІТ-шпигунів.

А Росія вже тривалий час усіляко намагається втягнути Білорусь у війну. Лукашенко опирається, адже розуміє наслідки. Ані Росії, ані Білорусі не вигідно зараз відкривати другий фронт, зауважив 24 Каналу доктор економічних наук, голова Adventer Group Андрій Длігач. Водночас Путіну і Лукашенку вигідно торгуватися та створювати враження, що цей фронт може бути відкритий.

Окрім того, керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що для Лукашенка його армія – єдина опора, але Путін має достатньо важелів, щоб забрати її.