Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук пояснив 24 Каналу, що Путін має достатньо важелів, щоб забрати білоруську армію.

Чи перетвориться Білорусь у ресурсну базу Росії?

Напруга на білоруському кордоні підтримується з кінця 2022 року. За цим стоїть конкретна проблема Путіна: через величезні втрати на фронті він не встигає поповняти резерви через мобілізацію і потрапив у мобілізаційну "яму", а значить, мусить шукати додаткові ресурси деінде.

Ресурси можна або купити – як північнокорейських військових – або забрати у Лукашенка. Але той добровільно армію не віддасть. Проте російська агентура в Білорусі глибоко проникла в структури, – сказав Лакійчук.

Путін має реальні можливості взяти під контроль до 40 – 50 тисяч бойового ядра. Лукашенко це розуміє і намагається балансувати: демонструє лояльність Москві, але уникає прямого залучення своїх військ до війни.

"Лукашенко хитрий і маневруватиме до останнього. Але Путін може зробити це сам, використавши білоруську армію без його згоди. Ось у чому справжня проблема – і це серйозний виклик", – зауважив експерт.

Зверніть увагу! Самопроголошений білоруський президент Лукашенко заявив, що готовий провести зустріч з президентом США Дональдом Трампом та укласти "велику угоду", обговорення якої триває з початку контактів між Мінськом та Вашингтоном. Він також зазначив, що планує обговорити ще "низку питань".

