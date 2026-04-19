Про це Дмитро Кулеба заявив на своєму ютуб-каналі.

Що каже Кулеба про активності у Білорусі?

Кулеба нагадав, що ще у 2022 році Мінськ фактично відкрив Росії доступ до своєї території та повітряного простору для наступу на Київ. При цьому сама білоруська армія участі у бойових діях не брала, а чиновники неофіційно заявляли, що не контролюють ситуацію.

На думку Кулеби, Москва розглядає Білорусь як потенційний другий напрямок для тиску на Україну. Серед ознак такої підготовки він називає постійні військові навчання під контролем російських інструкторів, акцент на загальній мобілізаційній готовності країни, масштабні маневри та посилення ППО російськими системами.

Також зростає рівень взаємодії між арміями двох держав, що, за словами дипломата, свідчить про новий етап підготовки білоруських сил до можливих дій під керівництвом Росії.

Водночас Кулеба не вважає, що наступ із боку Білорусі неминучий уже зараз. Він припускає, що Олександр Лукашенко намагатиметься уникнути прямого втягнення у війну.

"Його мрія – це зберігати Білорусь як такий квазі-острів, законсервований Радянський Союз. І щоб його солдати не гинули, щоб його міста не руйнували. Але Путін, очевидно, тягне його в цю історію. Тому я не бачу, що прямо ось-ось почався наступ, але на мою думку, те, що відбувається, є чіткими приготуваннями до військової ескалації", – переконаний колишній дипломат.

Чи готується Білорусь до війни?