За словами білоруського диктатора, угода обговорюється із самого початку переговорів між Мінськом та Вашингтоном. Про це повідомив Лукашенко в інтерв'ю для БЕЛТА.

Що відомо про заяву Лукашенка?

Диктатор зазначив, що між США та Білоруссю досі залишилися деякі невирішені питання, які загальмовують підписання "великої угоди".

Він додав, що американці та європейці мають зрозуміти, що санкції не дають жодного результату. За слова Лукашенка, Білорусь нібито пристосувалася до них, тому "це усе дрібниці".

У нас є значно більше питань, які потрібно врегулювати. І це тема великої угоди. Щойно ми підготуємо її на нижчому рівні, ми готові зустрітися з Дональд Трамп і підписати цю угоду,

– заявив Лукашенко.

Він зазначив, що угода має враховувати інтереси обох сторін, і додав, що готовий до зустрічі після її належної підготовки.

Самопроголошений президент наголосив, що зустріч з Трампом не є самоціллю. Він сказав, що хоче потиснути руку Трампу та зустрітися віч-на-віч, проте це зараз не головне для країни.

