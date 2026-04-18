Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, що білоруська армія не адаптована до сучасної дронової війни.

Дивіться також: Визнав це публічно: як Росія та США загнали Лукашенка у глухий кут

Чи є білоруська армія реальною загрозою для України?

Загроза стане реальною лише тоді, коли Білорусь почне концентрувати війська на конкретних напрямках. Поки що Путін і Лукашенко просто розраховують, що сам факт приготувань змусить нас відтягнути сили з інших ділянок,

– сказав Попович.

При цьому білоруська армія залишається застарілою, а отже, реальна бойова загроза з її боку значно менша, ніж психологічна.

На думку військового оглядача, якщо Білорусь і планує щось, то за старою механізованою моделлю – стягування військ, формування ударних угруповань і просування через кордон.

"Такі угруповання ми побачимо заздалегідь – і вони стануть легкими жертвами для дронових ударів. Поки що ми маємо лише загрозливі заяви Лукашенка, жодних реальних формувань військ не помітно. Коли з’являться – тоді й прогнозуватимемо", – пояснив Попович.

Зверніть увагу! Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев вважає, що головна мета таких дій в Білорусі полягає в тому, щоб змусити Україну перекинути частину сил із найбільш гарячих напрямків і послабити оборону на сході та півдні. Водночас імовірність наступу на великі міста, зокрема Київ, Луцьк, Житомир або Рівне, наразі вважається низькою.

Що ще відомо про ситуацію в Білорусі?