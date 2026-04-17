Заступник керівника Перехідного кабінету Білорусі, опозиціонер Павло Латушко пояснив 24 Каналу, що Лукашенко – не повноцінний союзник, а зручна "ширма".

Чому Лукашенко не розуміє планів Кремля?

Важливо! Олександр Лукашенко підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу в Білорусі. Такий призов здійснюється щороку з 2022 року і не є новим фактором загрози для України.

Лукашенко боїться Росії, яка вимагає від нього більшої участі у війні проти України або чергових шматків суверенітету, але відмовити теж не може, бо це загрожує його владі.

За словами опозиціонера Латушко, білоруський диктатор ігнорує вимоги Трампа звільнити політв’язнів – попри особливий дзвінок і конкретно названу цифру у 1500 осіб. З тисячею ув’язнених він фактично обманює Вашингтон вже 15 місяців.

Водночас для Пекіна Лукашенко не є незамінним партнером. Головне для Китаю – не особа керівника, а гарантія власних економічних інтересів за будь-якого режиму.

Європа його не потребує, оскільки він відмовився зупинити репресії та лібералізувати суспільство. Він позиціює себе другом Трампа, але насправді його єдиним стратегічним партнером залишається Китай. Тому він перебуває у складній позиції,

– сказав Латушко.

Попри постійні візити до Москви та дзвінки Путіну, Лукашенко публічно зізнається, що не розуміє, як розвиватиметься ситуація. На думку експерта, це означає, що Москва не ділиться з ним реальною стратегією.

