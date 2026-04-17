Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко объяснил 24 Каналу, что Лукашенко – не полноценный союзник, а удобная "ширма".

Почему Лукашенко не понимает планов Кремля?

Важно! Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу в Беларуси. Такой призыв осуществляется каждый год с 2022 года и не является новым фактором угрозы для Украины.

Лукашенко боится России, которая требует от него большего участия в войне против Украины или очередных кусков суверенитета, но отказать тоже не может, потому что это угрожает его власти.

По словам оппозиционера Латушко, белорусский диктатор игнорирует требования Трампа освободить политзаключенных – несмотря на особый звонок и конкретно названную цифру в 1500 человек. С тысячей заключенных он фактически обманывает Вашингтон уже 15 месяцев.

В то же время для Пекина Лукашенко не является незаменимым партнером. Главное для Китая – не личность руководителя, а гарантия собственных экономических интересов при любом режиме.

Европа в нем не нуждается, поскольку он отказался остановить репрессии и либерализовать общество. Он позиционирует себя другом Трампа, но на самом деле его единственным стратегическим партнером остается Китай. Поэтому он находится в сложной позиции,

– сказал Латушко.

Несмотря на постоянные визиты в Москву и звонки Путину, Лукашенко публично признается, что не понимает, как будет развиваться ситуация. По мнению эксперта, это означает, что Москва не делится с ним реальной стратегией.

