Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко объяснил 24 Каналу, что Лукашенко – не полноценный союзник, а удобная "ширма".
Почему Лукашенко не понимает планов Кремля?
Важно! Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу в Беларуси. Такой призыв осуществляется каждый год с 2022 года и не является новым фактором угрозы для Украины.
Лукашенко боится России, которая требует от него большего участия в войне против Украины или очередных кусков суверенитета, но отказать тоже не может, потому что это угрожает его власти.
По словам оппозиционера Латушко, белорусский диктатор игнорирует требования Трампа освободить политзаключенных – несмотря на особый звонок и конкретно названную цифру в 1500 человек. С тысячей заключенных он фактически обманывает Вашингтон уже 15 месяцев.
В то же время для Пекина Лукашенко не является незаменимым партнером. Главное для Китая – не личность руководителя, а гарантия собственных экономических интересов при любом режиме.
Европа в нем не нуждается, поскольку он отказался остановить репрессии и либерализовать общество. Он позиционирует себя другом Трампа, но на самом деле его единственным стратегическим партнером остается Китай. Поэтому он находится в сложной позиции,
– сказал Латушко.
Несмотря на постоянные визиты в Москву и звонки Путину, Лукашенко публично признается, что не понимает, как будет развиваться ситуация. По мнению эксперта, это означает, что Москва не делится с ним реальной стратегией.
Что еще известно о ситуации в Беларуси?
- Беларусь, вероятно, получила от России задание удерживать украинские силы в напряжении удерживать украинские силы в напряжении накануне новых штурмовых действий на востоке и юге Украины.
- Коваленко отметил, что любые провокации со стороны Беларуси могут представлять серьезную угрозу режиму Лукашенко.
- Беларусь обустраивает артиллерийские позиции вблизи границы с Украиной, что вызывает беспокойство относительно возможного втягивания страны в войну.