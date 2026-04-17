Заместитель руководителя Переходного кабинета Беларуси, оппозиционер Павел Латушко рассказал 24 Каналу, что Орбан не только был "ушами" и "глазами" Кремля в Европе. Это же касалось и Лукашенко.

Читайте также Россия хочет строить базы БпЛА в Беларуси: к чему готовится Путин и как это будет угрожать Украине

Как Орбан помогал Лукашенко?

По словам Латушко, "химии" в отношениях Лукашенко и Орбана на самом деле не было. Но последний таки помогал тамошнему режиму избегать проблем. Так, венгерский глава МИД Петер Сийярто неоднократно приезжал в Беларусь и помогал решать различные проблемы.

Он был источником информации о политике ЕС и их подходов к Лукашенко. Также Венгрия блокировала санкции против Беларуси. Нам прямо говорили в Брюсселе не вносить предложений по санкциям против высокопоставленных чиновников Беларуси, потому что Венгрия это заблокирует. В конце концов мы вносили предложения – и они не соглашались в ЕС,

– отметил Латушко.

Недавно самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что его страна готовится к войне. При этом он рассказывает, что Беларусь максимально настроена против любой агрессии.

Венгрия также блокировала экономические санкции против России, где также были белорусские предприятия, которые помогают ВПК РФ. А посольство Венгрии в Минске фактически было "дыркой" в визовой политике ЕС. Все чиновники, их жены и любовницы могли получить визу именно через эту страну.

