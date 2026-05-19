Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала оценил, насколько реалистичным является такое развитие событий. По его словам, угрозу игнорировать нельзя, но сейчас важно не паниковать, а смотреть на реальные возможности России и Беларуси.

Готова ли Беларусь к войне против Украины?

После встречи Владимира Зеленского с руководителями Генштаба, СБУ, СВР и ГУР прозвучало прямое заявление о том, что Россия все активнее пытается втянуть Беларусь в войну. Среди возможных сценариев назвали или угрозу для Киевщины и Черниговщины, или попытку давления на одну из европейских стран.

Напомним! 15 мая 2026 года Владимир Зеленский заявил, что Россия продолжает пытаться втянуть Беларусь в войну против Украины и для этого проводила дополнительные контакты с Александром Лукашенко. Он также сказал, что Москва рассматривает варианты действий с белорусской территории или против Черниговско-Киевского направления, или против одной из стран НАТО, а в Украине уже поручили усилить это направление и подготовить план реагирования.

Маломуж пояснил, что эти риски давно известны, их отслеживают, но смешивать готовность к различным сценариям с паникой не стоит.

Я бы сегодня не нагнетал ситуацию. Эти сведения давно известны. Мы готовимся к различным сценариям, знаем ситуацию в белорусском руководстве и имеем мощную систему обороны на границе с Беларусью. Теперь уже не будет 22-го года,

– сказал Маломуж.

Россия сейчас не имеет достаточных сил даже для того, чтобы результативно действовать на ключевых участках фронта в Украине. На этом фоне открывать еще одно большое направление через Беларусь для нее было бы слишком сложно. Скорее всего, речь может идти о провокациях, диверсионных действиях или ограниченном использовании отдельных подразделений, но не о полноценном наступлении вдоль всей границы.

Белорусская армия – 50 тысяч, она точно не пойдет. Спецназ 8 – 9 тысяч может пойти. Относительно стран НАТО, маловероятно, что они начнут такую операцию, тем более с территории Беларуси,

– подчеркнул генерал армии.

Для Лукашенко большая война тоже выглядит крайне невыгодной. Белорусские войска не готовы к такому сценарию, а их прямое участие в боевых действиях может обернуться для минского режима тяжелыми последствиями. Поэтому белорусское направление и дальше остается инструментом давления и возможных провокаций, но не признаком неизбежного нового наступления.

Зачем Россия снова поднимает тему Беларуси?

Россия раскручивает белорусское направление не только для запугивания, но и для вполне практической цели. Кремль пытается заставить Украину держать часть сил на севере, чтобы их нельзя было полноценно перебросить на восточный фронт.

Параллельно этим самым Москва давит и на Запад, показывая, что способна расширять зону нестабильности и дальше угрожать соседям Украины.

Россия нагнетает ситуацию для того, чтобы оттягивать большие войска и не дать им работать на восточном фронте. Это еще одна задача. Ну и понятно, это давление на Запад, чтобы некоторые страны уменьшили эффективность поддержки Украины,

– сказал Маломуж.

Для самого Лукашенко большая война остается крайне опасной, он и дальше может поддерживать провокации, демонстрировать лояльность Путину и создавать напряжение у границы, но прямое втягивание Беларуси в масштабные боевые действия угрожает уже самому режиму в Минске.

Начать эту войну для Лукашенко это будет чрезвычайно невыгодно в целом. Какие-то провокации относительно войны могут завершить его каденцию не просто политическую, но и физическую,

– подчеркнул генерал армии.

Поэтому сейчас белорусское направление остается прежде всего инструментом шантажа, демонстрации угрозы и возможных локальных провокаций. Но признаков того, что Минск готов бросить свою армию в полномасштабную войну против Украины нет.

Лукашенко тянет время, а белорусская армия не готова

Военный обозреватель Денис Попович объяснил, что сейчас Лукашенко скорее пытается выиграть для себя время, чем действительно готовится отдать приказ о вступлении в войну. Ему нужно показывать лояльность Путину, но в то же время не хочется окончательно портить контакты с Соединенными Штатами, где для Минска появились осторожные сигналы о частичном потеплении.

Он пытается сидеть на двух стульях одним местом. С одной стороны, делать хорошо Путину, а с другой стороны он не хочет жертвовать отношениями с Соединенными Штатами, которые начали у него понемногу налаживаться,

– сказал Попович.

Поэтому заявления о мобилизации или готовности действовать с белорусской стороны он воспринимает прежде всего как демонстрацию для Кремля. Так Лукашенко пытается оттянуть момент, когда Путин начнет требовать от него уже не слов, а конкретных шагов.

Поэтому это пока информационные заявления, демонстрация готовности, чтобы оттянуть время, когда Путин его припрет к стенке,

– отметил военный обозреватель.

Дополнительно сдерживает Минск и состояние собственной армии, она малочисленна, не соответствует современным требованиям войны и не имеет должного опыта дроновой борьбы.

Белорусская армия на сегодняшний день не соответствует современным требованиям. Нет опыта дроновой борьбы. Лукашенко фактически все отдал Путину – технику, боеприпасы, броню,

– сказал Попович.

Он пояснил, что еще несколько лет назад Минск активно помогал Москве материально, но теперь сам оказался со значительно более слабыми возможностями. Часть роли донора для России уже взяла на себя Северная Корея, а белорусское войско осталось малочисленным и неготовым к войне такого типа, которую сейчас ведут против Украины.

Важно! 18 мая 2026 года Дмитрий Песков отверг заявления о возможном наступлении со стороны Беларуси и назвал слова Владимира Зеленского попыткой "подстрекательства" и продолжения войны. В то же время Павел Нарожный отметил, что такой сценарий теоретически возможен, но для него России нужно время и ударная группировка.

Поэтому прямое вторжение для Лукашенко выглядит слишком рискованным. Он хорошо понимает, чем для него может закончиться приказ белорусским войскам зайти в Украину, поэтому и дальше будет пытаться держаться на грани между демонстрацией лояльности Кремлю и нежеланием втягивать свою армию в большую войну.

Что известно об угрозе со стороны Беларуси?

18 мая 2026 года Беларусь и Россия начали совместные учения ракетных войск и авиации, во время которых отрабатывают действия с применением ядерного вооружения. В Минобороны Беларуси назвали это плановой подготовкой, а в Украине отметили, что граница на этом направлении укреплена и военные готовы к любому развитию событий.

Павел Палиса отметил, что пока в Беларуси сохраняется лояльный к Путину режим, Украина вынуждена рассматривать ее как потенциальную угрозу. В то же время он не видит сейчас возможности для правдоподобной провокации без сосредоточения серьезной группировки, но предполагает, что Россия могла использовать территорию Беларуси для управления беспилотниками.

Андрей Демченко сказал, что у границы с Украиной сейчас не фиксируют перемещения белорусских военных или техники. В то же время он отметил, что угроза сохраняется, потому что Россия в любой момент может использовать Беларусь как площадку, а сам Минск продолжает ядерный шантаж.