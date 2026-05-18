Что говорят в Москве об угрозе для Украины со стороны Беларуси?

Представитель Кремля Дмитрий Песков 18 мая цинично заявил, что все утверждения о возможном наступлении на территорию Украины со стороны Беларуси не заслуживают ответа России.

Пресс-секретарь российского диктатора Путина отметил, что все заявления президента Украины Владимир Зеленского – это якобы "затягивание войны" и "эскалация напряженности".

Мы не считаем, что такие заявления заслуживают каких-либо комментариев. Это не что иное, как попытка дальнейшего подстрекательства, направленного на продолжение войны,

– заявил Песков.

Вниманию! Военный эксперт Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что наступление с белорусской территории теоретически возможно, но все зависит от различных факторов. Он отметил, что для того, чтобы начать наступление, россиянам надо собрать ударную группировку, а на это нужно время. По словам эксперта, даже если враг соберет необходимую группировку войск дня наступления со стороны Беларуси, то для него это не станет "легкой прогулкой".

Что еще известно о возможной угрозе наступления из Беларуси?

Граница Украины с Беларусью превращена в мощную линию обороны с полевыми фортификациями и огневыми позициями. Бойцы находятся в постоянной готовности к реагированию на любые враждебные действия или провокации.

Владимир Зеленский сообщил, что Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины. По словам президента, для этого Москва проводит встречи с Александром Лукашенко.

Лукашенко не заявлял о подготовке наземной операции против Украины, а обсуждал готовность белорусской армии к защите страны.

Центр противодействия дезинформации Украины отметил, что Беларусь не имеет сил для проведения наземной операции, а заявления Лукашенко касались переосмысления подходов к вооружению.