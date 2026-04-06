Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло пояснив 24 Каналу, що Україна цілком усвідомлює загрозу ударів з білоруської території й відповідатиме.

Чому Лукашенко не поспішає вступати у війну?

За словами експерта, у короткостроковій перспективі Росія не здатна масштабувати наступ, бо її армія перебуває в невигідному положенні. Темп просування солдатів противника впав з 45 кілометрів на добу восени 2024 року до 23 кілометрів на місяць наразі. Одночасно втрати на кожен кілометр зросли з 16 до 135 – 160 осіб.

Раніше Зеленський казав, що Лукашенко заявляв йому про відсутність контролю над російськими військами. Це свідчить, що він піддається Кремлю, щоб мати його лояльність. Тому Путін вільно розміщає там військові бази та використовує територію для стратегічних цілей.

У росіян немає переваги для розширення конфлікту, тому це несприятливий момент для вступу Білорусі. Крім того, Трамп послаблює санкції для Білорусі, що імпонує Лукашенку, тому немає причини ризикувати. Варто нагадати, що білоруська авіація вже збивала російські дрони, які летіли над її територією,

– сказав Жмайло.

Проте Росія готується до глобальної війни, використовуючи "білоруський балкон" як стратегічний плацдарм.

Чи стане Білорусь точкою старту великої війни?

Між Росією та Білоруссю оновлюють дороги, розбудовують військові об’єкти та командні пункти вздовж кордону з НАТО від Фінляндії до Балтії.

Хоча 90% російських військ воюють в Україні, Росія готується масштабувати бригади в дивізії та планує зіткнення із західним світом десь у 2027 – 2029 роках. Але українці ламають ці плани.

Росія будує бази в Білорусі, щоб реалізувати свої стратегічні плани щодо атак на країни східного флангу НАТО. На ці дії НАТО вже відповідає розгортанням додаткових сил на східному фланзі, посилюючи оборону країн Балтії, Польщі та Скандинавії.

"Так, Росія теоретично може використати білоруські майданчики для ударів по Україні, і Лукашенко не зреагує. Але Україна буде відповідати, бо ситуація змінилась, і Захід не зможе тиснути на нас як у 2022 році. Зараз Україна не послухається, якщо не буде гідних бенефітів. Наприклад, ми продовжуємо бити по НПЗ, хоча Захід це не схвалює, тому що нам важливо знищувати джерела живлення російської армії, щоб захистити нас самих. А удари з Білорусі цього року я не думаю, що ми побачимо", – пояснив Жмайло.

Зверніть увагу! Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко сказав, що в Білорусі розробили закон, який дозволяє завдати превентивного удару по сусідніх державах, якщо вони побачать потенційну загрозу. Окрім того, Лукашенко інспектує Збройні сили та готує населення до потенційної війни.

