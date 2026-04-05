Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко пояснив 24 Каналу, що Путін може спробувати залучити Білорусь до агресії проти НАТО, хоча Лукашенко поки опирається.

Чому Лукашенко готує суспільство до війни?

Новий закон має змінити правила ведення війни, і тепер Збройні сили мають право на превентивні удари по інших державах у разі будь-якої загрози. Мова йде не про США чи Велику Британію, а про країни, які межують з Білоруссю,

– сказав Латушко.

Лукашенко розширив інтерпретацію загрози, і тепер це не лише концентрація військ у Чернігові, але й побоювання про диверсійні групи, які можуть нібито перекинути на територію Білорусі. Експерт зауважує, що таку вигадану загрозу легко перебільшити, і виправдати агресію під приводом самооборони.

Білоруський диктатор постійно повторює слово "війна" не лише на зустрічах з військовими, але й під час спілкування з цивільними. Це може свідчити про те, що Лукашенко обговорює з Путіним варіанти агресивних дій не лише проти України, але й проти країн НАТО – Литви, Латвії та Польщі.

Білорусь має стратегічне значення для Росії, бо без її територій неможливо робити провокації на кордонах ЄС, і Путін давно хоче залучити країну до конфлікту повноцінно. Місцеве населення вже звикло до цього сценарію, але якщо "прилетить у відповідь", це може посилити соціальні коливання.

Чому Лукашенко боїться зради від свого оточення?

Окрім того, після захоплення Ніколаса Мадуро Лукашенко активно взявся інспектувати Збройні сили в обхід вищого керівництва, щоб перевірити лояльність армії й водночас показати Путіну, що вона слабка для ведення бойових дій. Ще, ймовірно, він боїться зради.

Він вважає, що зрадниками можуть бути Хренін та Муравейко – обидва випускники російських академій. Накази в секретних конвертах з його підписом доставляли безпосередньо командирам частин і з'єднань. Лукашенко таким чином перевіряв, чи підкоряються йому військові і як швидко реагують на накази,

– сказав Латушко.

Путін потребує розширення військових дій в Україні для досягнення успіху, і може скористатися моментом кризи в НАТО. Альянс нарощує військовий потенціал та проводить навчання, але через можливість виходу США ситуація складна.

Тому Путін може спробувати створити, наприклад, Нарвську Народну Республіку на кшталт ЛНР чи ДНР, а потім перевірити, чи застосує НАТО 5 статтю, щоб захистити Естонію.

"За цих умов Путін має можливість реалізувати свою найбільшу мрію – залучити Білорусь. Я думаю, що Лукашенко боїться цього, бо білоруси – пацифісти, і вони проти участі у війні проти України чи інших країн. Якщо Путін дасть наказ штурмувати Сувальський коридор і почнуть надходити труни, соціальна напруга в країні стрімко зросте. Це позбавить Лукашенка залишків підтримки, хоча статистика й так не на його користь", – зазначив Латушко.

Тому Лукашенко може відмовити Путіну, хоча територію і далі надаватиме. Кремль вже попередив Лукашенка про загрозу державного перевороту у 2030 році, який можуть організувати США чи інші великі європейські країни. Тим самим Путін ніби сигналізує Лукашенку, що якщо той не буде слухатися, то союзники усунуть його від влади.

