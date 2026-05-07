Відповідний список гостей Путіна на 9 травня з'явився на офіційному сайті президента Росії.

Хто приїде до Москви 9 травня?

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо стане єдиним офіційним лідером європейської країни, який відвідає Москву на заходи до 9 травня.

Для перельоту до російської столиці словацькому прем'єру доведеться змінити маршрут і летіти в обхід через Чехію, Німеччину, Швецію та Фінляндію. Причиною стало рішення країн Балтії та Польщі закрити свій повітряний простір для літака Фіцо.

Водночас сам прем'єр Словаччини заявив, що не братиме участі у військовому параді на Красній площі. За його словами, він планує лише покласти квіти до Могили Невідомого солдата.

Окрім Фіцо, у заходах у Москві мають взяти участь:

самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко;

президент Лаосу Тхонглун Сісуліт;

верховний правитель Малайзії султан Ібрагім.

Також серед гостей заявлені "президенти" невизнаних Абхазії та Південної Осетії, які Росія окупувала у Грузії.

Окрім того, приїдуть президент Республіки Сербської, яка є частиною Боснії та Герцеговини, – Ненад Стевандич із дружиною і голова партії "Союз незалежних соціал-демократів" Республіки Сербської – Мілорад Додік із дружиною. Водночас офіційної делегації із Боснії та Герцеговини на заході – не буде.



У Кремлі стверджують, що цього року офіційних запрошень на 9 травня не надсилали, а іноземні лідери "прибувають до Москви з власної ініціативи".

Варто зазначити, що Володимир Зеленський рекомендував іноземним лідерам утриматися від поїздок до Москви 9 травня.

До речі, радник Офісу Президента України Михайло Подоляк в етері 24 Каналу наголосив, що удари по російській столиці 9 травня – нічого більшого, ніж просто символізм, який зараз Україні непотрібний. Посадовець зазначив, що пріоритетом є знищення ресурсів Росії для ведення війни.

Як Росія готується до параду в Москві 9 травня?

Прессекретар Путін Дмитро Пєсков заявив, що Кремль посилив заходи безпеки навколо Путіна через нібито "терористичну загрозу з боку України". Водночас Пєсков відкинув припущення, що посилення охорони Володимира Путіна пов'язане зі страхами щодо можливого перевороту чи замаху.

Журналісти Bild писали, що перед парадом 9 травня в Москві посилюють оборону через загрозу атак українських дронів. Зокрема, Кремль нарощує протиповітряну оборону навколо Москви, тим самим перекидаючи системи з інших регіонів, а також запроваджує відключення мобільного інтернету в Москві та Санкт-Петербурзі.

При цьому акцію "Безсмертний полк" у Росії частково проведуть в онлайн-форматі у зв'язку з посиленими заходами безпеки. Це стосується жителів низки регіонів країни-агресорки, однак яких саме – не уточнюється.

Варто зазначити, щоб провести парад "у безпеці" Росія навіть оголосила "перемир'я" з 00:00 8 травня до 10 травня, обіцяючи припинити бойові дії на фронті. Водночас російське міноборони погрожує масованим ракетним ударом по Києву, якщо Україна порушить "перемир'я".