Про це заявив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Напередодні 9 травня у Росії посилюють заходи безпеки та змінюють формат частини традиційних заходів. Зокрема, акцію "Безсмертний полк" у низці регіонів вирішили провести дистанційно або з обмеженнями.

Пєсков заявив, що російські спецслужби "вживають додаткових заходів безпеки" через нібито "терористичні загрози" з боку України.

– заявив Дмитро Пєсков.

– заявив Дмитро Пєсков.

Водночас у Росії дедалі частіше визнають, що навіть щільна система ППО не гарантує повної безпеки столиці.

"Безсмертний полк" є однією з головних символічних акцій до 9 травня у Росії. Традиційно люди виходять на вулиці з портретами родичів, які брали участь у Другій світовій війні. Однак після початку повномасштабної війни проти України влада Росії дедалі частіше скасовує масові ходи або переводить їх у дистанційний формат. Офіційно це пояснюють "міркуваннями безпеки".

У межах онлайн-формату росіянам пропонують завантажувати фотографії родичів на спеціальні сайти, транслювати їх у соцмережах або показувати на цифрових екранах. У деяких регіонах Росії замість традиційних маршів організовують трансляції портретів на телебаченні, в громадському транспорті чи державних установах.

Чого так бояться росіяни?

У Росії напередодні 9 травня дедалі помітнішою стає напруга навколо безпеки святкових заходів. Після серії атак безпілотників по території Росії Кремль почав активно зміцнювати оборону Москви та посилювати роботу спецслужб. Російська влада відкрито говорить про "загрози" та "провокації", а державні медіа регулярно публікують заяви про можливі удари по столиці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія останніми тижнями активно перекидає ППО до Москви. За його словами, навколо російської столиці формують додаткові кільця захисту. Він зазначив, що "російське керівництво не готується до припинення вогню і переживає за свій парад у Москві більше, ніж за всю іншу Росію".

За словами президента, перекидання ППО свідчить про страх Кремля перед можливими ударами під час головної пропагандистської події року. Останні атаки дронів по Московській області лише посилили ці побоювання.

Російські телеграм-канали та місцеві жителі регулярно повідомляють про вибухи, роботу ППО та обмеження польотів в аеропортах. Паралельно російська влада посилює риторику щодо України. Речниця російського МЗС Марія Захарова пригрозила Києву "масованим ракетним ударом" у разі спроб зірвати святкування 9 травня.

Також вона звинуватила Володимира Зеленського у нібито небажанні припиняти вогонь та назвала українські заяви про перемир'я "кривавим піаром". Водночас українська влада наголошує, що саме Росія продовжує щоденні обстріли українських міст та не дотримується жодних домовленостей про режим тиші.