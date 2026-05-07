Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Почему часть "Бессмертного полка" проведут онлайн?

Накануне 9 мая в России усиливают меры безопасности и меняют формат части традиционных мероприятий. В частности, акцию "Бессмертный полк" в ряде регионов решили провести дистанционно или с ограничениями.

Песков заявил, что российские спецслужбы "принимают дополнительные меры безопасности" из-за якобы "террористических угроз" со стороны Украины.

Российские спецслужбы принимают дополнительные меры безопасности накануне 9 мая,

– заявил Дмитрий Песков.

В то же время в России все чаще признают, что даже плотная система ПВО не гарантирует полной безопасности столицы.

"Бессмертный полк" является одной из главных символических акций к 9 мая в России. Традиционно люди выходят на улицы с портретами родственников, участвовавших во Второй мировой войне. Однако после начала полномасштабной войны против Украины власти России все чаще отменяют массовые шествия или переводят их в дистанционный формат. Официально это объясняют "соображениями безопасности".

В рамках онлайн-формата россиянам предлагают загружать фотографии родственников на специальные сайты, транслировать их в соцсетях или показывать на цифровых экранах. В некоторых регионах России вместо традиционных маршей организуют трансляции портретов на телевидении, в общественном транспорте или государственных учреждениях.

Чего так боятся россияне?

В России накануне 9 мая все заметнее становится напряжение вокруг безопасности праздничных мероприятий. После серии атак беспилотников по территории России Кремль начал активно укреплять оборону Москвы и усиливать работу спецслужб. Российские власти открыто говорят об "угрозах" и "провокации", а государственные медиа регулярно публикуют заявления о возможных ударах по столице.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия в последние недели активно перебрасывает ПВО в Москву. По его словам, вокруг российской столицы формируют дополнительные кольца защиты. Он отметил, что "российское руководство не готовится к прекращению огня и переживает за свой парад в Москве больше, чем за всю остальную Россию".

По словам президента, переброска ПВО свидетельствует о страхе Кремля перед возможными ударами во время главного пропагандистского события года. Последние атаки дронов по Московской области только усилили эти опасения.

Российские телеграмм-каналы и местные жители регулярно сообщают о взрывах, работу ПВО и ограничения полетов в аэропортах. Параллельно российские власти усиливают риторику в отношении Украины. Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова пригрозила Киеву "массированным ракетным ударом" в случае попыток сорвать празднование 9 мая.

Также она обвинила Владимира Зеленского в якобы нежелании прекращать огонь и назвала украинские заявления о перемирии "кровавым пиаром". В то же время украинская власть отмечает, что именно Россия продолжает ежедневные обстрелы украинских городов и не придерживается никаких договоренностей о режиме тишины.